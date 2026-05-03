Montagna, incidente a Borso del Grappa: pilota di deltaplano sospeso a 10 metri di altezza

A Borso del Grappa, comune situato in provincia di Treviso, si è verificato un incidente che ha coinvolto un pilota di deltaplano di 63 anni, originario di Camposampiero, in provincia di Padova. Il pilota è rimasto sospeso a circa 10 metri di altezza, intrappolato tra i rami di un albero, durante una normale sessione di volo. Fortunatamente, l’uomo non ha riportato gravi ferite, ma il suo recupero si è rivelato particolarmente complesso a causa della difficile posizione. L’incidente è avvenuto all’altezza del quarto tornante della Strada Generale Giardino, un punto di riferimento della zona che porta al monte Grappa. Il pilota, a causa di un errore di manovra o di un imprevisto durante il volo, è stato costretto a fermarsi a una quota elevata, rimanendo sospeso tra i rami di un albero. L’uomo, sebbene in una situazione di pericolo, non ha subito danni gravi.

Il soccorso alpino della pedemontana del Grappa è intervenuto tempestivamente. Una squadra di soccorritori ha raggiunto la località Costa della Chiesa, situata a circa 450 metri di quota, per assistere il pilota. L’operazione di salvataggio si è rivelata particolarmente difficile a causa della posizione complessa in cui il pilota si trovava. Gli esperti del soccorso alpino hanno dovuto adottare manovre tecniche particolarmente delicate per riuscire a assicurare il pilota e calarlo a terra in tutta sicurezza.

La buona notizia: nessuna grave conseguenza per il pilota

Nonostante la complessità dell’intervento, il pilota non ha riportato ferite gravi. “Fortunatamente non ha riportato ferite gravi”, ha dichiarato uno dei membri del soccorso alpino. Il 63enne, seppur scosso dall’esperienza, è stato messo in sicurezza e non ha avuto bisogno di essere trasportato in ospedale, grazie al rapido intervento dei soccorritori.

Gli amici che si trovavano con lui durante il volo hanno giocato un ruolo fondamentale nel mantenere la calma e segnalare immediatamente l’incidente, permettendo così un intervento tempestivo da parte dei soccorritori.

Il recupero del deltaplano

In seguito al salvataggio del pilota, è stato recuperato anche il deltaplano. Il recupero dell’attrezzatura, purtroppo danneggiata, ha richiesto ulteriori manovre, ma è stato completato con successo. Così come per il pilota, anche il deltaplano è stato messo in sicurezza, segnando la fine di una giornata che, nonostante le difficoltà, ha avuto un esito positivo.

Questo episodio mette in luce l’importanza della sicurezza durante la pratica di sport estremi come il deltaplano. Ogni volo porta con sé dei rischi, soprattutto in un territorio montano come quello di Borso del Grappa, ma la competenza dei soccorritori alpini è fondamentale per garantire che situazioni di pericolo si concludano senza gravi danni. Il caso del pilota 63enne, fortunatamente senza gravi conseguenze, è un promemoria per tutti gli appassionati di sport aerei sulla necessità di avere sempre un piano di sicurezza e di fare affidamento su esperti soccorritori in caso di emergenza.

Questo incidente, sebbene risolto senza traumi, dimostra quanto sia cruciale l’efficacia e la tempestività dell’intervento dei soccorritori alpini, e quanto sia importante la collaborazione tra piloti e amici durante situazioni di emergenza.