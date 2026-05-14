Mose sollevato a Venezia dopo quasi tre mesi: barriere attive in tutte le bocche di porto contro l’acqua alta

Dopo quasi tre mesi dall’ultima attivazione, il Mose ha cominciato a sollevarsi stasera a tutte le bocche di porto della laguna di Venezia per scongiurare il fenomeno dell’acqua alta nella città storica. Si tratta della notizia più rilevante per Venezia e per i residenti del centro storico: il sistema di barriere mobili è stato attivato per proteggere la città da una marea prevista in crescita nelle prossime ore. L’intervento arriva dopo il rientrato allarme di ieri, quando l’abbassamento della marea sotto la soglia operativa aveva evitato la necessità di sollevare le paratoie. Questa sera, invece, le condizioni hanno portato all’avvio delle operazioni di sollevamento del Mose, interessando tutte le bocche di porto che separano la laguna dal mare.

Acqua alta a Venezia: il picco previsto alle 21.55

Secondo le previsioni, stasera alle 21.55 il livello di marea a Venezia toccherà i 95 centimetri, mentre in mare sono previsti 110 centimetri. Il dato conferma una situazione di attenzione per la città storica, dove l’innalzamento della marea può avere ricadute dirette sulla viabilità pedonale, sulle attività economiche e sulla fruizione degli spazi più esposti al fenomeno dell’acqua alta.

L’attivazione del sistema di dighe mobili punta proprio a ridurre l’impatto della marea sulla città, impedendo che l’acqua marina entri in laguna oltre i livelli considerati critici. Il sollevamento delle barriere rappresenta quindi una misura preventiva per contenere gli effetti dell’evento mareale previsto in serata.

Barriere mobili attive in tutte le bocche di porto

Il Mose a Venezia è stato sollevato a tutte le bocche di porto della laguna, un passaggio operativo significativo perché interessa l’intero sistema di accesso delle acque marine verso la laguna. Le paratoie mobili entrano in funzione quando le previsioni indicano livelli di marea tali da poter determinare disagi o allagamenti nella città storica.

La decisione di procedere con il sollevamento arriva in un contesto di rinnovata attenzione sul fronte meteorologico e mareale. Dopo l’allarme rientrato nella giornata di ieri, l’evoluzione delle previsioni ha reso necessario il ricorso al sistema Mose, che non veniva attivato da quasi tre mesi.

Centro Maree: acqua alta prevista fino a venerdì sera

Il Centro Maree del Comune di Venezia prevede acqua alta fino a venerdì sera. La fase di attenzione, dunque, non riguarda soltanto il picco di questa sera, ma si estende anche alle prossime ore e ai prossimi giorni, con una situazione da monitorare fino alla serata di venerdì.

Per Venezia, il ritorno dell’acqua alta e l’attivazione del Mose rappresentano un passaggio importante dopo un periodo di quasi tre mesi senza sollevamenti. L’evoluzione dei livelli di marea sarà determinante per valutare l’andamento dell’evento e le eventuali ulteriori misure operative necessarie per proteggere la città storica.

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