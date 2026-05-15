Neve d’altura in Piemonte: spolverata bianca in Alto Canavese

In Piemonte l’inverno sembra aver fatto un’altra incursione in pieno maggio. A Valprato Soana (TO), nella frazione di Piamprato, l’Alto Canavese si è svegliato con scenari tipicamente tardo-invernali: la quota neve si mantiene infatti intorno ai 1.300 metri, dove i rovesci più intensi hanno assunto carattere nevoso, ridisegnando i profili dei versanti e imbiancando le quote più elevate. Secondo ARPA Piemonte, la situazione è stata innescata dall’arrivo di una vasta saccatura polare in discesa dal Mare del Nord verso l’Italia settentrionale, accompagnata da aria fredda in quota. Un assetto atmosferico che ha favorito un deciso aumento dell’instabilità già nel pomeriggio di ieri, con rovesci e temporali inizialmente sui rilievi e poi in progressivo spostamento verso le pianure.

Le condizioni restano perturbate anche oggi, con precipitazioni sparse al mattino e fenomeni più persistenti sul settore centro-meridionale nel pomeriggio. Solo con l’allontanamento della perturbazione verso Est si intravede un cambio di scenario: da domani mattina è atteso un miglioramento più deciso, accompagnato da un graduale rialzo delle temperature che segnerà la fine di questa breve parentesi di aria fredda e instabile.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.