Neve di maggio in Umbria: fiocchi a Castelluccio di Norcia, imbiancati i Monti Serano e Brunette | FOTO

Una rara parentesi invernale ha riportato la neve sull’Appennino umbro, in pieno mese di maggio. Sulle vette dei Monti Serano e Brunette, l’aria fredda in discesa dal Nord Atlantico ha trasformato il paesaggio in un quadro improvvisamente sospeso tra 2 stagioni. Le cime sopra Trevi e Foligno si sono svegliate imbiancate, con fiocchi caduti durante le ore più instabili del passaggio perturbato. In particolare, sulle alture che dominano Trevi e Foligno, la neve ha creato un contrasto sorprendente con la vegetazione ormai in pieno risveglio.

La causa è una intensa perturbazione nordatlantica che sta attraversando l’Italia da Nord a Sud, portando una fase di maltempo diffuso e localmente severo. Raffiche di vento, rovesci intensi e un brusco calo termico stanno caratterizzando il quadro atmosferico su gran parte della penisola. In Umbria, il passaggio del fronte ha mostrato il suo volto più inusuale proprio in quota, dove i Monti Serano e Brunette si sono trasformati in una breve scenografia invernale fuori stagione.

Fiocchi sono caduti nell’area dei Monti Sibillini, a Castelluccio di Norcia e sulle montagne circostanti, ma anche nella zona di Montebufo, nel territorio di Preci, dove i prati e i boschi sono tornati a tingersi di bianco. Il calo delle temperature si è fatto sentire anche nei centri urbani e nelle vallate. Stamattina il termometro non ha superato i +10°C praticamente in nessuna delle principali città umbre. Le precipitazioni, a tratti intense, hanno interessato diffusamente tutta la regione nel corso della notte.

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