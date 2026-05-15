Neve sulle Dolomiti: il Veneto sotto l’abbraccio della saccatura fredda | VIDEO

Una cornice quasi invernale, fuori stagione, ha avvolto il Veneto nelle ultime ore. Il nostro lettore Roberto Balan ci segnala neve a quota 1.400 metri, con immagini particolarmente suggestive da Comelico Superiore, dove il paesaggio si apre su Dolomiti imbiancate e sospese tra nubi basse e improvvisi squarci di luce. ARPAV riporta che una vasta saccatura di aria fredda in discesa dalle alte latitudini sta interessando il Nord/Est, determinando fino a domani condizioni di marcata instabilità: cielo spesso nuvoloso, precipitazioni frequenti e temperature sotto la media del periodo.

Nella giornata odierna i fenomeni si sono presentati inizialmente deboli e sparsi, ma diventeranno più diffusi nel corso delle ore, con rovesci e locali temporali soprattutto in pianura. Sulle zone montane il limite delle nevicate si attesta mediamente tra i 1.400 e i 1.700 metri, con possibili sconfinamenti a quote inferiori in caso di rovesci intensi, in particolare sulle Dolomiti. Non esclusi episodi localmente più marcati anche su Prealpi e pianura fino al pomeriggio.

Da domenica, però, lo scenario cambia: la pressione tornerà ad aumentare favorendo un graduale miglioramento, con schiarite sempre più ampie. Le temperature minime scenderanno inizialmente, per poi risalire, mentre quelle diurne torneranno a guadagnare qualche grado, restituendo stabilità dopo questa parentesi fredda e instabile.

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