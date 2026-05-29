New York, incendio su un treno alla Penn Station: 5 feriti e disagi al servizio ferroviario

Un incendio su un treno di manutenzione vicino alla Penn Station di New York ha ferito cinque persone e causato disagi al servizio per molti pendolari nelle prime ore di oggi, secondo quanto riferito dalle autorità. L’incendio ha provocato ritardi nei servizi ferroviari di New Jersey Transit e Amtrak diretti a New York e ha sospeso brevemente il servizio della Long Island Rail Road. New Jersey Transit ha pubblicato su X che si trattava di un vagone Amtrak in fiamme “in uno dei tunnel sotto il fiume Hudson”. Ha affermato che l’incendio ha causato “danni alla linea aerea di contatto”. “Si prevede che i disagi dureranno per tutta l’ora di punta mattutina”, ha aggiunto.

Amtrak ha pubblicato su X che ha sospeso il suo servizio almeno fino a mezzogiorno locale a causa di lavori di manutenzione dovuti a “un incendio ora spento nell’area di New York“. Ha affermato che sono previsti lunghi ritardi per i treni diretti a nord di New York. Non ha pubblicato alcuna informazione sull’incendio stesso.

Cinque feriti

I Vigili del Fuoco hanno dichiarato che 100 pompieri sono intervenuti per domare l’incendio e che cinque persone sono rimaste ferite. I feriti sono tutti lavoratori delle ferrovie, due dei quali sono stati trasportati in ospedale in gravi condizioni. La Penn Station, situata sotto il Madison Square Garden, può servire circa 600.000 passeggeri al giorno tramite Amtrak, la metropolitana di New York, New Jersey Transit e la LIRR.