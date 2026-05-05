Notte di maltempo al Centro/Nord: l’Italia alle prese con la 1ª perturbazione di maggio, nubifragi in Liguria | DATI

Una notte segnata dal maltempo ha interessato gran parte del Centro/Nord Italia, dove la prima perturbazione di maggio ha attraversato la Penisola portando piogge diffuse e localmente intense, soprattutto su Liguria, Piemonte, Emilia-Romagna, Toscana e fino al Lazio. I fenomeni hanno insistito con particolare vigore sul settore ligure. I dati pluviometrici (dalla mezzanotte) evidenziano accumuli significativi: spiccano gli 80 mm registrati in zona Cimavalle, nel Savonese, seguiti dai 78 mm di Balestrino e dai 76 mm di Rialto. Piogge abbondanti anche a Loano e Boissano (67 mm), Varazze (63 mm) e Arenzano (40 mm). Più contenuti ma comunque rilevanti i valori in Toscana, con 24 mm a Capannori e 21 mm tra Sassetta, Fauglia e Collesalvetti.

Il risveglio si presenta grigio su gran parte del Paese: nuvole diffuse ovunque, con sprazzi di bel tempo solo al Sud. Le precipitazioni continueranno a interessare tutto il Nord, gran parte del Centro – escluse le coste abruzzesi e molisane – e la Sardegna. Piovaschi più isolati attesi tra Campania, Basilicata e Nord della Puglia. Va evidenziato che la fase instabile non è destinata a esaurirsi rapidamente: già nella giornata di domani è atteso il transito di una seconda perturbazione, che porterà nuove piogge soprattutto sulle regioni centro-settentrionali, prolungando una fase meteorologica decisamente dinamica per l’inizio di maggio.

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