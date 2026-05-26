Notte tropicale in Italia: le minime notturne volano oltre +25°C

L’ultima settimana di maggio si apre sotto il segno di un’alta pressione eccezionalmente solida, che sta stringendo l’Italia in una morsa di caldo tipicamente estivo destinata a raggiungere il suo picco nella giornata di domani. Questa robusta struttura anticiclonica sta determinando anomalie termiche marcate rispetto alla norma, specialmente nelle regioni del Centro/Nord, dove i termometri registreranno nel corso del giorno punte massime vicine ai +35°C. La vera stranezza di questa ondata di calore si ravvisa soprattutto nelle temperature minime registrate nel corso della notte e alle prime luci dell’alba, che hanno toccato vette meteorologiche importanti per il periodo. Interi centri urbani e vaste zone collinari hanno vissuto una vera e propria notte tropicale fuori stagione, sperimentando condizioni climatiche che normalmente si registrano esclusivamente nel cuore della stagione estiva, in particolare durante il mese di luglio.

Temperature notturne tropicali

I dati raccolti questa mattina sul territorio nazionale delineano uno scenario meteorologico impressionante per la fine di maggio. In Emilia-Romagna le prime colline hanno registrato valori minimi sbalorditivi per il periodo: spiccano i +24°C di Roncofreddo e Oriolo Dei Fichi, seguiti a ruota da Bertinoro con +23°C e dalle Salse di Nirano. Il termometro è rimasto altissimo anche a Ravaldino con +23°C e a San Mamante, mentre nel ravennate colpisce la stazione di Monte Romano che, nonostante si trovi a 767 metri di quota, ha fatto registrare una minima di ben +22°C. La Liguria ha mostrato dati persino superiori, con una minima notturna eccezionale di +26°C rilevata a Riomaggiore (zona Corniolo) e ben +25°C registrati nella zona di Oregina a Genova. Alla stessa quota di +25°C si è attestata la località di Quercianella, in Toscana. Una lunghissima lista di aree ha toccato la soglia dei +24°C per la minima notturna, tra cui spiccano Andora (SV), Finale Ligure (SV), Camogli (GE), Sestri Levante (GE), Loazzolo (AT), Canevino (PV), Milano, Parma, Canossa (RE), Borghi (FC), Gorgona, Nerola (RM).

Infiltrazioni da Est e indebolimento dell’anticiclone

Questo scenario di caldo intenso subirà parziali variazioni a partire da giovedì. L’ingresso di infiltrazioni di aria leggermente più fresca provenienti da Est permetterà di limare i picchi termici più estremi e favorirà una progressiva accentuazione dell’instabilità atmosferica durante le ore pomeridiane e serali, specialmente sui rilievi montuosi e nelle aree interne della penisola. Successivamente, in coincidenza con il cambio del mese e l’inizio di giugno, l’alta pressione mostrerà ulteriori segni di cedimento. Le regioni settentrionali saranno le prime a essere lambite da un flusso di correnti atlantiche in discesa dall’Europa centrale, che riporterà le temperature gradualmente verso medie più consone al periodo primaverile.

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