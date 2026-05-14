Nubi a incudine fermano SpaceX: rimandato il lancio di Dragon verso la ISS

Le imponenti formazioni nuvolose, conosciute in meteorologia come nubi a incudine, hanno imposto uno stop forzato alla 34ª missione commerciale di rifornimento diretta verso la Stazione Spaziale Internazionale. Nel pomeriggio di mercoledì ora locale, i cieli sopra lo Space Launch Complex 40 della Cape Canaveral Space Force Station in Florida si sono presentati troppo instabili e minacciosi per garantire i rigidi parametri di sicurezza richiesti per il decollo aerospaziale. Queste mastodontiche strutture tempestose, tipiche dei cumulonembi carichi di pioggia e turbolenze, espandono la loro maestosa sommità ghiacciata ad altissima quota, creando una barriera atmosferica insormontabile per i delicati sistemi di navigazione di un vettore. Di conseguenza, i team di esperti hanno saggiamente deciso di mantenere a terra il cargo Dragon, preferendo riprogrammare le tempistiche, evitando di sfidare la forza degli elementi. La prudenza, quando si tratta di attraversare i densi e caotici strati dell’atmosfera terrestre, rappresenta sempre la strategia vincente per salvaguardare il successo dell’intera operazione spaziale e del prezioso materiale a bordo.

Il nuovo calendario della missione

La NASA e SpaceX hanno prontamente riorganizzato le operazioni, puntando a una nuova finestra di lancio prevista non prima delle 18:05 (ora locale EDT) di venerdì 15 maggio. Questo slittamento temporale, sebbene dettato dai capricci del meteo, offre un inaspettato vantaggio logistico: permette alle squadre di terra di rinfrescare e controllare nuovamente il carico stivato all’interno della navicella Dragon. Il rinvio garantisce inoltre una fasatura orbitale perfetta, essenziale per ottimizzare la traiettoria di avvicinamento al laboratorio orbitante.

Gli appassionati di spazio e meteorologia potranno seguire l’emozionante conto alla rovescia grazie alla copertura in diretta garantita dalla NASA. Le trasmissioni avranno inizio alle 17:45 EDT e saranno accessibili a livello globale attraverso le piattaforme NASA+, Amazon Prime e il canale ufficiale YouTube dell’agenzia spaziale.

L’arrivo al laboratorio orbitante

Se l’atmosfera della Florida si mostrerà più clemente e permetterà l’accensione dei motori senza ulteriori violazioni dei parametri meteorologici, il cargo Dragon inizierà il suo inseguimento cosmico. Il piano di volo prevede che il veicolo raggiunga la Stazione Spaziale Internazionale e completi la delicata manovra di aggancio automatico intorno alle 7 del mattino EDT di domenica 17 maggio. A quel punto, le difficoltà meteorologiche terrestri saranno definitivamente superate, consegnando all’equipaggio in orbita strumentazioni fondamentali per proseguire la ricerca scientifica tra le stelle.