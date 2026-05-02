Nuove scoperte rivoluzionarie nella lotta contro infezioni e tumori grazie alla microscopia 3D

Recenti scoperte provenienti dall’Università di Ginevra (UNIGE) e dall’Ospedale Universitario di Losanna (CHUV) hanno portato a un importante progresso nella comprensione del funzionamento delle cellule T citotossiche, i “killer” specializzati del sistema immunitario. Utilizzando una nuova tecnica di microscopia, i ricercatori sono riusciti a osservare in dettaglio la struttura della sinapsi immunitaria, il punto di contatto tra le cellule T e i loro bersagli, come le cellule infette o tumorali. Questa avanzata tecnologia potrebbe migliorare significativamente il trattamento delle malattie oncologiche e delle infezioni, grazie alla sua capacità di rivelare processi biologici a una risoluzione mai raggiunta prima.

La sinapsi immunitaria: il cuore della risposta immunitaria

Le cellule T citotossiche svolgono un ruolo cruciale nella protezione dell’organismo contro le infezioni e i tumori. Quando il corpo è minacciato, queste cellule si legano in modo specifico e potente ai loro bersagli, formando un punto di contatto altamente specializzato chiamato sinapsi immunitaria. È in questo punto che le cellule T rilasciano molecole tossiche destinate a distruggere le cellule infette o cancerose, ma senza danneggiare i tessuti circostanti.

Fino a oggi, la comprensione dettagliata di questo processo, soprattutto a livello nanoscopico, è stata ostacolata dalle difficoltà nelle tecniche di imaging. Le metodologie tradizionali spesso comportano compromessi tra risoluzione, campo visivo e la capacità di mantenere la struttura naturale delle cellule. Per superare questi limiti, i ricercatori hanno sviluppato un approccio innovativo che permette di osservare la sinapsi immunitaria con una risoluzione senza precedenti.

La microscopia criogeno-espansiva: una rivoluzione nel campo dell’immunologia

Il team di ricercatori UNIGE e CHUV ha utilizzato una tecnica avanzata chiamata microscopia criogeno-espansiva (cryo-ExM), che consente di preservare la struttura naturale delle cellule a livello molecolare. “Questa tecnica prevede il congelamento istantaneo delle cellule a velocità elevata, portandole in uno stato detto vitreo, in cui l’acqua si solidifica senza formare cristalli, preservando così fedelmente le strutture biologiche”, spiega Virginie Hamel, Senior Lecturer presso il Dipartimento di Biologia Molecolare e Cellulare dell’UNIGE.

Una volta congelati, i campioni vengono espansi fisicamente mediante l’uso di un idrogel assorbente, permettendo agli scienziati di esplorare l’organizzazione interna delle cellule in modo altamente preciso, mantenendo la loro architettura quasi-naturale. Questo approccio ha permesso di visualizzare per la prima volta la sinapsi immunitaria in tre dimensioni, rivelando dettagli precedentemente invisibili.

Scoperte sorprendenti sulle strutture delle cellule T

L’analisi dei campioni ha svelato sorprendenti dettagli sulla struttura della membrana delle cellule T al punto di contatto con il bersaglio. “Il nostro lavoro rivela che nel punto di contatto tra la cellula immunitaria e il suo bersaglio, la membrana forma una sorta di cupola, la cui struttura sembra essere legata alle interazioni di adesione e all’organizzazione interna della cellula”, osserva Florent Lemaître, ricercatore post-dottorato presso l’UNIGE e primo autore dello studio.

Inoltre, i ricercatori hanno esaminato i granuli citotossici, che sono responsabili della distruzione delle cellule bersaglio, con una chiarezza mai vista prima. È stato osservato che questi granuli possono differire nella loro struttura, con alcuni contenenti uno o più “nuclei”, che sono le aree in cui sono concentrate le molecole attive destinate a eliminare la cellula nemica.

Un passo avanti nell’immuno-oncologia: dallo studio in laboratorio ai tumori reali

Un altro aspetto innovativo di questo studio è l’estensione della tecnica al contesto clinico, con l’applicazione della microscopia criogeno-espansiva a campioni di tessuti tumorali umani. Questo ha permesso di osservare direttamente le cellule T infiltranti all’interno dei tumori e di esaminare la loro macchina citotossica a una scala nanometrica.

“Abbiamo esteso questo approccio ai tessuti tumorali umani, rendendo possibile osservare direttamente le cellule T infiltranti nei tumori e la loro macchina citotossica a livello nanometrico. Questo ci consente di studiare le risposte immunitarie direttamente nel loro contesto clinico, migliorando la nostra comprensione dei meccanismi che determinano la loro efficacia”, afferma Benita Wolf, Chief Resident e ricercatrice associata nel Dipartimento di Oncologia Clinica presso il CHUV, che ha co-diretto lo studio.

Implicazioni future per i trattamenti oncologici

I risultati ottenuti potrebbero avere un impatto significativo sulla ricerca in immuno-oncologia, un campo che si concentra sull’uso del sistema immunitario per combattere il cancro. La possibilità di visualizzare in dettaglio come le cellule T interagiscono con i tumori potrebbe portare a nuovi approcci per potenziare queste risposte immunitarie, migliorando così l’efficacia delle terapie immunologiche.

Questa scoperta offre un nuovo strumento per esplorare come le cellule T citotossiche agiscono in situazioni reali e potrebbe contribuire a ottimizzare le terapie per l’immunoterapia contro il cancro, migliorando le probabilità di successo in trattamenti già in uso o in fase di sviluppo. La visione tridimensionale della sinapsi immunitaria potrebbe anche fornire informazioni cruciali per migliorare la precisione delle future terapie.

Le ricerche svolte dall’Università di Ginevra e dall’Ospedale Universitario di Losanna hanno aperto una nuova finestra sul funzionamento delle cellule T citotossiche e sul loro potenziale nell’affrontare malattie gravi come il cancro e le infezioni. La microscopia criogeno-espansiva ha reso possibile osservare questi processi a una risoluzione mai vista prima, portando nuove e fondamentali informazioni sulla sinapsi immunitaria e sull’efficacia delle risposte immunitarie. Queste scoperte potrebbero segnare una svolta nelle applicazioni terapeutiche dell’immunologia, rappresentando un passo importante verso trattamenti più mirati e efficaci in oncologia.