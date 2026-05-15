Obiettivo Terra 2026, a Roma la premiazione della 17ª edizione del concorso dedicato alle Aree Protette d’Italia

Sarà Roma a ospitare, venerdì 22 maggio alle ore 10:30, la Cerimonia di premiazione della 17ª edizione di Obiettivo Terra 2026, il concorso nazionale di fotografia geografico-ambientale dedicato alle Aree Protette d’Italia, promosso da Fondazione UniVerde, Società Geografica Italiana e Federparchi. L’appuntamento si terrà nella Sala Consiliare “Giorgio Fregosi” di Palazzo Valentini, in via IV Novembre, 119/A, sede della Città metropolitana di Roma Capitale, e potrà essere seguito anche in diretta streaming su Radio Radicale. La premiazione di Obiettivo Terra 2026 sarà anche l’occasione per celebrare la Giornata Internazionale della Biodiversità, indetta dalle Nazioni Unite per commemorare la data di adozione del testo della Convenzione sulla Diversità Biologica, approvato al primo Summit mondiale della Terra tenutosi a Rio de Janeiro nel 1992, e per richiamare l’attenzione sull’imminente Giornata Europea dei Parchi, in programma il 24 maggio e indetta dalla Federazione Europea dei Parchi, EUROPARC, per ricordare il giorno in cui, nel 1909, venne istituito in Svezia il primo parco nazionale in Europa. In questo contesto, il concorso assume un significato che va oltre la dimensione fotografica: diventa uno strumento di sensibilizzazione pubblica sulla biodiversità, sulla conservazione ambientale e sul ruolo centrale delle Aree Protette italiane nella tutela degli ecosistemi.

L’edizione 2026 segna inoltre un rinnovamento profondo per Obiettivo Terra, arricchito da nuove collaborazioni e da un ampliamento delle aree oggetto degli scatti. La cerimonia sarà ufficialmente aperta dal saluto di benvenuto di Pierluigi Sanna, Vicesindaco metropolitano della Città metropolitana di Roma Capitale, e dagli interventi introduttivi di Alfonso Pecoraro Scanio, Presidente della Fondazione UniVerde; Rossella Belluso, Segretario Generale della Società Geografica Italiana; e Luca Santini, Presidente di Federparchi. Seguirà il videomessaggio di Gilberto Pichetto Fratin, Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, e il keynote istituzionale di Claudio Barbaro, Sottosegretario di Stato all’Ambiente e alla Sicurezza Energetica con delega alle Aree Protette.

La conduzione della premiazione sarà affidata a Eleonora Ivone, attrice, modella e regista, mentre a conferire i premi interverranno rappresentanti istituzionali, del mondo ambientale, scientifico, culturale e giornalistico.

Il riconoscimento principale della 17ª edizione sarà il Primo premio “Obiettivo Terra 2026”, assegnato alla fotografia vincitrice del concorso. All’autore dello scatto primo classificato andranno un premio di 1.000 euro, una targa donata dai soggetti promotori e la copertina del volume “Obiettivo Terra 2026: l’Italia amata dagli italiani”. La fotografia vincitrice sarà inoltre esposta al pubblico in gigantografia, insieme alla seconda classificata, sulla facciata di Palazzo Valentini, trasformando uno dei luoghi istituzionali della Capitale in una grande vetrina dedicata alle Aree Protette d’Italia.

Nel corso della cerimonia saranno premiate anche le vincitrici delle 11 Menzioni di categoria. I numeri dell’edizione 2026 confermano la forza del concorso: sono 698 gli scatti candidati a Obiettivo Terra 2026, immagini rappresentative della mission dell’iniziativa, che punta a sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza della biodiversità e della conservazione ambientale, favorendo la produzione e la raccolta di opere di natura artistica e scientifica. Il concorso mira ad accrescere la conoscenza del patrimonio ambientale italiano, a favorirne la difesa e a valorizzare paesaggi, ecosistemi, borghi, peculiarità e tradizioni enogastronomiche, agricole, artigianali, storico-culturali e sociali custoditi dalle Aree Protette d’Italia, promuovendo al tempo stesso la diffusione di un modello di turismo consapevole ed ecosostenibile e la trasmissione dei principi dell’economia circolare. Un omaggio all’Italia, Paese leader in Europa per la biodiversità di flora e fauna, e a Madre Terra.