Oltre le molecole: scoperta la “firma invisibile” che potrebbe svelare la vita aliena

Per decenni, la ricerca della vita oltre i confini del nostro pianeta si è concentrata quasi esclusivamente sull’identificazione di singole molecole specifiche, considerate come i mattoni fondamentali dell’esistenza biologica. Tuttavia, un nuovo studio pubblicato sulla prestigiosa rivista Nature Astronomy suggerisce che la chiave per risolvere questo enigma millenario non risieda necessariamente nei composti chimici in sé, quanto piuttosto nel modo sottile e ordinato in cui essi sono organizzati tra loro. Un team internazionale di scienziati ha infatti scoperto che i sistemi viventi lasciano dietro di sé una sorta di impronta digitale statistica, un modello di distribuzione che si manifesta attraverso aminoacidi e acidi grassi in modo radicalmente diverso rispetto ai processi puramente chimici. Questa innovazione metodologica potrebbe cambiare per sempre le strategie delle future missioni spaziali su Marte o sulle lune ghiacciate di Giove e Saturno, fornendo finalmente una prova solida per distinguere ciò che è vivo da ciò che è semplicemente materia inerte.

Il codice statistico della materia vivente

Il cuore della scoperta risiede nella comprensione che la vita agisce come un principio organizzativo superiore. Fabian Klenner, professore di scienze planetarie presso la UC Riverside e co-autore dello studio, spiega che i sistemi biologici non si limitano a produrre molecole, ma generano una struttura statistica leggibile. Analizzando circa cento set di dati, i ricercatori hanno osservato che gli aminoacidi nei sistemi viventi tendono a essere più vari e distribuiti in modo più uniforme rispetto a quelli nati da processi non biologici. Al contrario, gli acidi grassi mostrano un comportamento opposto: i processi chimici inanimati producono distribuzioni più regolari rispetto a quelle biologiche.

Questa distinzione è fondamentale perché molte molecole associate alla vita terrestre possono formarsi spontaneamente nello Spazio. Composti organici sono stati trovati all’interno di meteoriti e riprodotti in laboratorio simulando ambienti estremi. Per questo motivo, la semplice presenza di un aminoacido non può essere considerata una “pistola fumante”. La nuova ricerca sposta l’attenzione dalla sostanza alla sua distribuzione, offrendo un parametro molto più affidabile per la caccia agli alieni.

Dall’ecologia all’esplorazione spaziale

Per arrivare a questo risultato, gli scienziati hanno preso in prestito uno strumento tipico dell’ecologia. Gli ecologi misurano la biodiversità attraverso 2 concetti principali: la ricchezza, che indica quante specie diverse sono presenti, e l’uniformità, che valuta quanto equamente sono distribuite. Gideon Yoffe, primo autore dello studio presso il Weizmann Institute of Science, ha applicato questa logica matematica alla chimica prebiotica e biologica. L’astrobiologia viene descritta da Yoffe come una scienza forense in cui si cerca di ricostruire processi complessi partendo da indizi frammentari e dati raccolti da missioni estremamente costose e rare.

Il metodo statistico si è dimostrato straordinariamente efficace nel distinguere campioni biologici da quelli abiotici, analizzando materiali provenienti da microbi, suoli, fossili e asteroidi. Un aspetto sorprendente riguarda la capacità di questa tecnica di resistere al tempo: i ricercatori sono stati in grado di identificare la firma biologica persino in frammenti di gusci di uova di dinosauro fossilizzati. Anche quando la materia organica subisce un forte degrado, la struttura organizzativa impressa dalla vita rimane rilevabile.

Nuove prospettive per le missioni nel Sistema Solare

Sebbene gli autori sottolineino che nessuna tecnica singola possa confermare con certezza assoluta l’esistenza di vita extraterrestre, questo quadro statistico rappresenta un’aggiunta preziosa all’arsenale scientifico. Le attuali e future missioni su Marte o verso Encelado producono misurazioni chimiche sempre più dettagliate, ma l’interpretazione dei segnali resta la sfida principale. L’utilizzo di algoritmi statistici permette di sfruttare dati già raccolti dagli strumenti attuali senza la necessità di progettare nuovi sensori specifici.

L’approccio multidisciplinare promette di diventare un pilastro della ricerca planetaria. Se diverse tecniche indipendenti, analizzate nel contesto geologico e chimico dell’ambiente di riferimento, punteranno tutte verso la stessa conclusione, la prova della vita oltre la Terra diventerà estremamente solida. La statistica, dunque, potrebbe essere la lente definitiva per scorgere l’ordine biologico nel silenzio minerale del cosmo.