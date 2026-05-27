Ondata di caldo, il bollettino: domani scatta il bollino rosso in 4 città

Anticipazione rovente estiva in questi giorni in Italia. Il Ministero della Salute ha da poco diffuso il nuovo bollettino ufficiale sulle ondate di calore, delineando un quadro meteorologico caratterizzato da temperature in rapida ascesa, capaci di superare agilmente la critica soglia dei 30°C in molteplici centri urbani. La rete di monitoraggio nazionale è stata attivata proprio in questi giorni per tutelare i cittadini più fragili. I dati raccolti sul territorio dipingono una penisola spaccata a metà

Scatta il livello massimo: arrivano i bollini rossi

L’apice di questa prima intensa ondata di calore si verificherà giovedì 28 maggio, giornata in cui il dicastero prevede l’assegnazione dei primi 4 bollini rossi dell’anno. Le città costrette ad affrontare il livello 3 di rischio, il massimo grado di allerta che indica condizioni pericolose anche per le persone in perfetta salute, sono Bologna, Firenze, Roma e Torino. Contestualmente, la mappa del rischio per la giornata del 28 maggio si colorerà di giallo in ben 21 città italiane (Ancona, Bari, Bolzano, Brescia, Cagliari, Catania, Civitavecchia, Frosinone, Genova, Latina, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Reggio Calabria, Rieti, Trieste, Venezia, Verona, Viterbo). Soltanto Pescara è contrassegnata da bollino arancione.

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