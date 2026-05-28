Ondata di caldo in Francia: anche Parigi in allerta, Lecornu riunisce i Ministri

Vigilanza “arancione” per il caldo da oggi anche a Parigi, con la potente ondata di calore che continua a soffocare la Francia da giorni, stabilendo centinaia di nuovi record di temperatura per maggio. I servizi meteo hanno aggiunto da oggi tutta la regione della capitale, l’Ile-de-France, alla lista dei Dipartimenti in allerta arancione. Le temperature elevate sono previste almeno fino a sabato compreso, con miglioramento soltanto domenica 31 maggio. Nel Sud-Est del Paese, la massima allerta, con massime previste fino a +38-39°C. Se la situazione sta cominciando a migliorare nel nord del Paese, nell’Ile-de-France sono previste per oggi temperature fra +33 e +35°C. I parigini, a grande maggioranza nei sondaggi, ritengono la loro città impreparata a queste temperature, soprattutto in periodi come il mese di maggio, in cui sono storicamente quasi inedite.

Nuovi record di temperatura

Mercoledì 27 maggio, numerose stazioni meteorologiche hanno registrato nuovamente temperature massime senza precedenti per il mese di maggio, con Météo-France che ha indicato i seguenti valori massimi (provvisori alle 17:00):

+36,4°C ad Angoulême (Charente)

ad Angoulême (Charente) +36,3°C a Belin-Beliet (Gironde) e Vailhan (Hérault)

a Belin-Beliet (Gironde) e Vailhan (Hérault) +36,2°C a Lézignan-Corbières (Aude)

a Lézignan-Corbières (Aude) +36°C a Carcassonne (Aude) e Bordeaux-Mérignac (Gironde)

a Carcassonne (Aude) e Bordeaux-Mérignac (Gironde) +35,3°C a Niort (Deux-Sèvres).

A Parigi, le temperature hanno superato i +32°C da sabato 23 maggio. Si prevede che questa situazione persista fino a sabato 30. Otto giorni consecutivi con temperature superiori ai +30°C non hanno precedenti nel mese di maggio. Evidenzia Météo-France. A Parigi, temperature superiori ai +32°C per più di otto giorni consecutivi si sono registrate solo tre volte, considerando tutti i mesi: dal 22 luglio 1947 al 2 agosto 1947 (12 giorni), dal 24 giugno 1976 al 7 luglio 1976 (14 giorni) e dal 3 agosto 2003 al 13 agosto 2003 (11 giorni).

Notti eccezionalmente calde

Come nelle notti precedenti, la notte tra martedì 26 e mercoledì 27 maggio è stata molto calda, con temperature senza precedenti in molte città della Francia occidentale: si sono raggiunti i +22,9°C a Scillé (Charente-Maritime) e i +22,8°C a Longueville (Manche), nel momento più fresco della notte. Con temperature minime di +18,7°C, la stazione meteorologica di Langres, inaugurata nel 1949, ha quindi superato il precedente record di +18,6°C del 26 maggio 1953. Anche Rennes (+20,9°C), Le Mans (+20,5°C), Cherbourg (+20,2°C) e Tarbes (+20,5°C) hanno battuto i loro record di temperature minime (queste temperature minime giornaliere sono valori provvisori).

Riunione interministeriale

La situazione è preoccupante, tanto che il Primo Ministro, Sébastien Lecornu, questo pomeriggio terrà una riunione interministeriale, pensando anche alle accuse dell’opposizione al governo, di negligenza nella preparazione all’evento. I Ministri più esposti, quelli della Salute e del Lavoro in particolare, predicano prudenza, invitando gli imprenditori a tenere chiuse fabbriche e cantieri in presenza di ondate di calore troppo alte, evitare sforzi ed esposizione al calore esterno. Il Ministro dell’Educazione, Edouard Geffray, ha escluso qualsiasi ripercussione sugli esami di fine anno.