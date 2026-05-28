Ondata di caldo nel Regno Unito, bacini idrici ad un “livello critico”: migliaia di persone senza acqua nel Kent

Migliaia di residenti del Kent, in Inghilterra, sono rimasti senza acqua corrente a causa dell’impennata dei consumi provocata dall’ondata di caldo che sta colpendo il Regno Unito. South East Water ha spiegato che circa 8mila clienti nell’area di Whitstable sono senz’acqua perché i bacini idrici hanno raggiunto un “livello critico” per la domanda “estremamente elevata“. Altre 7mila abitazioni tra Tankerton e Ashford subiscono bassa pressione o interruzioni intermittenti, mentre ulteriori 7mila utenti rischiano problemi di approvvigionamento. L’azienda ha invitato la popolazione a usare l’acqua “solo per scopi essenziali: bere, lavarsi e cucinare”, chiedendo di evitare idropulitrici, irrigatori e piscine gonfiabili.

Autobotti stanno rifornendo le aree più colpite, mentre sono stati allestiti punti di distribuzione di acqua in bottiglia. South East Water ha precisato che durante il giorno di festa di lunedì 25 maggio sono stati consumati 670 milioni di litri d’acqua, circa 100 milioni in più rispetto alla media, superando la capacità di trattamento e pompaggio della rete.