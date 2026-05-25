Ondata di calore nel Regno Unito: battuto nuovamente il record di caldo per maggio e nuovo record per la primavera | DATI

Un nuovo record di temperatura giornaliera per la primavera e il mese di maggio è stato provvisoriamente battuto nel Regno Unito, con i +34,8°C raggiunti oggi a Kew Gardens. La cifra rappresenta la temperatura massima giornaliera più alta mai registrata nella primavera meteorologica (marzo, aprile e maggio), nonché la temperatura più alta registrata nel mese di maggio, rende noto il Met Office, il servizio meteorologico nazionale. Il precedente record di +32,8°C era stato raggiunto nel 1922 e nel 1944 ed è stato battuto di ben 2°C. Se confermato e validato, e quindi maggio vedesse un nuovo record ufficiale di temperatura giornaliera, significherebbe che più della metà dei record mensili di temperatura massima – 7 su 12 – sono stati stabiliti dal 2003, evidenzia il Met Office

Il record precedente è stato superato anche a Heathrow, Greater London (+34,4°C); Northolt, Greater London (+34,2°C); Teddington Bushy Park, Middlesex (+34,0°C); Benson, Oxfordshire (+33,6°C). Wisley, Surrey (+33,3°C); Università di Reading, Berkshire (+33,2°C); Wellesbourne, Warwickshire (+33,2°C); Cippenham, Berkshire (+33,0°C); Brize Norton, Oxfordshire (+32,9°C); Charlwood, Surrey (+32,9°C); Houghton Hall, Norfolk (+32,9°C) e Santon Downham, Suffolk (+32,9°C). Il record è stato eguagliato a Marham, Norfolk e Woburn, Bedfordshire, rende noto il Met Office.

Il capo meteorologo operativo del Met Office, Dan Suri, ha dichiarato: “abbiamo provvisoriamente battuto il record di temperatura primaverile e di maggio. Dal punto di vista meteorologico, ciò che abbiamo osservato è l’influenza del calore accumulatosi sotto un’area di alta pressione vicino al Regno Unito, che ha permesso un calore eccezionale, consentendo alle temperature massime e minime di raggiungere livelli mai registrati prima in questo periodo dell’anno. Ulteriore caldo è previsto per gran parte dell’Inghilterra e del Galles, con temperature simili previste per martedì. Si prevede che l’alta pressione indebolirà gradualmente la sua influenza nel corso della settimana, sebbene le temperature massime rimarranno elevate, attestandosi sui +30°C a metà settimana e su oltre +25°C verso la fine della settimana”.

La validazione del record

Come per i nuovi record nazionali, l’attrezzatura e il sito saranno sottoposti a un rigoroso processo di validazione prima che venga presa una decisione sull’inserimento ufficiale del dato negli annali meteorologici, evidenzia il Met Office. Questo processo includerà un’ispezione del sito e una verifica dell’attrezzatura utilizzata per misurare la temperatura. Affinché un valore possa essere considerato un record nazionale ufficiale, il Met Office segue le migliori pratiche e linee guida nazionali e internazionali. Se il dato non soddisfa gli standard richiesti, verrà rifiutato come record nazionale ufficiale.

Previsioni di ulteriore caldo

L’inizio della settimana vedrà il persistere dell’ondata di calore in gran parte dell’Inghilterra e del Galles, con temperature ben al di sopra della media. Martedì 26 maggio, sarà un’altra giornata molto calda, con un rapido aumento delle temperature durante la mattinata. Si prevede nuovamente un picco di +35°C a Londra, nelle Home Counties e nel Cambridgeshire. Più ampiamente, temperature superiori ai +30°C saranno raggiunte nuovamente nel Galles orientale e nell’Inghilterra orientale, meridionale e centrale, lontano dalle zone costiere immediate. Il caldo continuerà per tutta la settimana, con massime previste di +31°C per mercoledì 27, +30°C giovedì 28, +27°C venerdì 29 e +28°C sabato 30.

L’Agenzia britannica per la sicurezza sanitaria (HSA), che si occupa specificamente dei potenziali impatti sulla salute, ha attualmente in vigore allerte di calore di livello arancione e giallo.