Passeggiata spaziale in corso: due cosmonauti russi al lavoro fuori dalla ISS

I cosmonauti Sergey Kud-Sverchkov e Sergei Mikaev, dell’agenzia spaziale russa Roscosmos, sono usciti dalla Stazione Spaziale Internazionale (ISS) alle 16:18 (ora italiana) di oggi, per iniziare una passeggiata spaziale di cinque ore. Kud-Sverchkov e Mikaev “installeranno un esperimento sulla radiazione solare sul modulo di servizio Zvezda e rimuoveranno altre apparecchiature scientifiche dai moduli Poisk e Nauka del segmento Roscosmos del complesso orbitale“, hanno scritto i funzionari della NASA in una descrizione della passeggiata spaziale. “Se il tempo lo permetterà, i due fotograferanno anche una delle antenne di rendez-vous Kurs della navicella cargo Progress 94, che non si è dispiegata a marzo dopo il lancio verso la Stazione Spaziale Internazionale“, hanno aggiunto.

Si tratta della seconda attività extraveicolare (EVA) per Kud-Sverchkov, comandante dell’attuale missione Expedition 74 sulla ISS, e la prima per Mikaev, ingegnere di volo. È facile distinguere i due cosmonauti nella diretta della NASA (in fondo all’articolo): la tuta spaziale di Kud-Sverchkov ha strisce rosse, mentre quella di Mikaev ha strisce blu.

L’EVA di oggi è la seconda del 2026; gli astronauti della NASA Jessica Meir e Chris Williams hanno condotto una passeggiata spaziale di sette ore il 18 marzo per preparare l’ISS all’installazione di un nuovo pannello solare. Ad oggi, gli astronauti hanno effettuato 278 passeggiate spaziali all’esterno della ISS, che ospita equipaggi a rotazione continua dal 2 novembre 2000.