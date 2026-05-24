Passeggiata spaziale russa sulla ISS: cosmonauti pronti all’azione tra scienza e imprevisti

L’affascinante teatro dell’orbita terrestre si prepara a ospitare un nuovo ed emozionante capitolo dell’esplorazione umana dello Spazio profondo, con una passeggiata spaziale interamente affidata ai cosmonauti dell’agenzia russa Roscosmos. Mercoledì 27 maggio, a partire dalle 16:15 ora italiana, i portelloni della Stazione Spaziale Internazionale si apriranno per lasciare uscire 2 coraggiosi esploratori cosmici, pronti ad affrontare le insidie del vuoto interstellare per una missione di vitale importanza. La NASA garantirà una copertura mediatica completa e in tempo reale dell’intero evento, permettendo a chiunque di collegarsi tramite le sue piattaforme ufficiali, tra cui NASA+, Amazon Prime e il celebre canale YouTube dell’agenzia, con pre-collegamento previsto per le 15:45.

Una complessa missione scientifica a gravità zero

A guidare questa delicata operazione extraveicolare sarà il comandante della Expedition 74, Sergey Kud-Sverchkov, accompagnato dal suo ingegnere di volo Sergei Mikaev. L’obiettivo principale della loro uscita, che secondo le stime dell’agenzia dovrebbe durare circa 5 ore, consiste nell’installazione di un sofisticato esperimento per lo studio della radiazione solare direttamente sul modulo di servizio Zvezda. Contestualmente, i cosmonauti avranno l’impegnativo compito di smantellare e rimuovere alcune vecchie apparecchiature scientifiche ormai obsolete dai moduli Poisk e Nauka, situati nel cuore del segmento russo del vasto complesso orbitante.

I dettagli tecnici e i protagonisti dell’impresa

Qualora le tempistiche delle operazioni principali lo consentano senza accumulare ritardi sulla rigida tabella di marcia, il duo si dedicherà a un’altra manovra di indagine visiva di grande rilievo. I cosmonauti dovranno infatti ispezionare e fotografare una delle antenne del sistema di rendezvous Kurs appartenente alla navicella cargo Progress 94, un componente che aveva subito un malfunzionamento mancando la corretta apertura dopo il lancio verso la Stazione Spaziale avvenuto nello scorso mese di marzo.

Per poter distinguere facilmente i protagonisti sullo sfondo scuro dello Spazio, gli spettatori potranno osservare i dettagli cromatici delle loro tute spaziali. Kud-Sverchkov, giunto alla sua seconda esperienza in attività extraveicolare, indosserà una tuta decorata con evidenti strisce rosse. Il collega Mikaev, al suo esordio assoluto nel vuoto spaziale, sfoggerà invece delle strisce blu. Questo evento segnerà un traguardo notevole , rappresentando la 279ª passeggiata spaziale dedicata all’assemblaggio, alla manutenzione e al costante potenziamento della Stazione Spaziale Internazionale.