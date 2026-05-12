Piogge torrenziali a Città del Messico, diversi quartieri allagati: auto sommerse e blackout | VIDEO

Le forti piogge cadute la sera di lunedì 11 maggio hanno causato allagamenti e disagi alla circolazione in almeno sei quartieri di Città del Messico, principalmente a Tlalpan. I quartieri più colpiti sono stati Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Tlalpan, Milpa Alta e Xochimilco, dove i nubifragi hanno generato forti correnti che hanno trascinato via veicoli, allagato strade e lasciato le auto sommerse. Il Segretariato per la Gestione Integrata dei Rischi e la Protezione Civile (SGIRPC) ha attivato un’allerta viola per precipitazioni superiori a 70 millimetri a Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras e Tlalpan, nonché un’allerta rossa per precipitazioni tra 50 e 70 millimetri a Milpa Alta.

Veicoli sommersi sulle strade

Tra le strade più colpite ci sono l’autostrada Picacho-Ajusco, l’autostrada Messico-Cuernavaca, l’autostrada Messico-Toluca, la tangenziale Periférico Sur e Insurgentes Sur, soprattutto vicino alla stazione La Joya Metrobús. Sulla superstrada Picacho Ajusco, la Polizia di Città del Messico ha dovuto soccorrere l’autista di un’autocisterna di GPL rimasto intrappolato nelle acque alluvionali.

Nel quartiere Héroes de Padierna di Tlalpan, due veicoli sono stati quasi completamente sommersi in via Tekal, mentre a Jardines del Ajusco e sotto il cavalcavia Periférico sono state segnalate auto bloccate. Video diffusi sui social media mostravano una moto e un’auto trascinate via dalla corrente.

Alberi e pali della luce abbattuti

I Vigili del Fuoco di Città del Messico hanno inoltre segnalato la caduta di 10 alberi e 10 pali della luce a causa della pioggia e del vento, oltre a quattro cortocircuiti e numerosi allagamenti. Le squadre di emergenza hanno lavorato per abbassare il livello dell’acqua su Camino a Santa Teresa e Periférico Sur. Nel comune di Álvaro Obregón è stato segnalato un innalzamento del livello dell’acqua della diga di Becerra, con rischio di esondazione, mentre a Xochimilco il fiume San Buenaventura è stato monitorato, raggiungendo il 60% della sua capacità.

Le piogge hanno causato disagi anche al trasporto pubblico. Il sistema Metrobús ha segnalato la chiusura temporanea di alcune stazioni della linea 1, tra Corregidora ed El Caminero, a causa degli allagamenti.