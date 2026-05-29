PolimiRide 2026, la quinta edizione arriva a Cremona: due percorsi in bici tra sport, territorio e comunità

La comunità del Politecnico di Milano torna in sella. Domenica 7 giugno 2026 arriva a Cremona la quinta edizione della PolimiRide, la manifestazione ciclistica dell’Ateneo che prosegue il suo viaggio tra i Poli Territoriali, portando sport, sostenibilità e partecipazione nei luoghi in cui il Politecnico è presente. Con partenza e arrivo presso il Polo Territoriale di Cremona del Politecnico di Milano, in via Bissolati 34, l’edizione 2026 conferma la vocazione itinerante dell’iniziativa e mette al centro il legame tra università, città e territorio. L’appuntamento cremonese rappresenta una nuova tappa di un progetto che negli anni ha saputo coinvolgere migliaia di partecipanti, trasformando la bicicletta in uno strumento di comunità, benessere e scoperta dei luoghi.

Due percorsi su strada: 29 km per tutti e 71 km per ciclisti allenati

La PolimiRide Cremona 2026 propone due percorsi su strada, pensati per livelli diversi di preparazione. Il primo è una pedalata breve da 29 km, aperta a tutti e pensata anche per famiglie e giovani partecipanti. Si tratta di un tracciato accessibile, adatto a chi desidera vivere l’evento in modo semplice e partecipativo, senza rinunciare al piacere di pedalare in gruppo.

Il secondo percorso, più impegnativo, è lungo 71 km ed è rivolto ai ciclisti più allenati e agli appassionati delle sfide su strada. L’impostazione resta non competitiva, ma il tracciato offre una proposta più articolata per chi cerca una giornata di sport all’aria aperta con un maggiore impegno fisico.

Una manifestazione non competitiva per studenti, alumni, famiglie e cittadini

Dopo il successo delle precedenti edizioni, che hanno coinvolto migliaia di partecipanti, la PolimiRide conferma la propria vocazione di appuntamento sportivo e di comunità. L’evento non competitivo unisce studenti, alunni, personale, famiglie, cittadini e appassionati di bicicletta, valorizzando al tempo stesso il rapporto tra l’Ateneo e i territori che ospitano i suoi campus.

La formula della manifestazione punta sulla partecipazione e sull’inclusione, offrendo a persone con età, preparazione e obiettivi diversi la possibilità di condividere una giornata dedicata al movimento, alla sostenibilità e alla socialità. La bicicletta diventa così il filo conduttore di un’esperienza collettiva che mette insieme sport, benessere e appartenenza alla comunità politecnica.

Cremona protagonista tra città, campagne e borghi storici

L’edizione cremonese sarà anche l’occasione per scoprire, pedalando, alcuni dei paesaggi più suggestivi della città e dei suoi dintorni. Il percorso da 29 km attraverserà Cremona con un tracciato pianeggiante, misto asfalto-sterrato, semplice e accessibile.

Il percorso da 71 km si svilupperà invece tra le campagne cremonesi, alternando tratti scorrevoli, passaggi su asfalto e sterrato e attraversamenti di borghi storici. La scelta dei tracciati valorizza il territorio e offre una lettura dinamica del paesaggio, tra centro urbano, aree rurali e piccoli nuclei storici.

Il legame tra Politecnico di Milano e Cremona

“Accogliere la PolimiRide a Cremona significa portare nel territorio uno degli appuntamenti più partecipati della comunità politecnica – dichiara Luciano Baresi Prorettore delegato del Polo di Cremona del Politecnico di Milano – È un’occasione per aprire il campus alla città, valorizzare il legame tra il Politecnico di Milano e Cremona e raccontare, attraverso la bicicletta, un territorio fatto di paesaggi, storia e relazioni”.

Le parole di Luciano Baresi, Prorettore delegato del Polo di Cremona del Politecnico di Milano, mettono in evidenza il ruolo della PolimiRide come iniziativa capace di aprire il campus al territorio e rafforzare la presenza dell’Ateneo nella città. L’evento si inserisce in una prospettiva più ampia di relazione tra università e comunità locale, con la bicicletta come mezzo simbolico e concreto per attraversare luoghi, paesaggi e relazioni.

Sport, benessere e sostenibilità al centro dell’evento

“La PolimiRide nasce per promuovere lo sport come esperienza di benessere, socialità e partecipazione – aggiunge Pierangelo Metrangolo, delegato della Rettrice alle Attività sportive – La formula non competitiva e i due percorsi, pensati per livelli diversi di preparazione, permettono a studenti, personale, alumni, famiglie e cittadini di vivere insieme una giornata all’insegna del movimento e della sostenibilità”.

La dichiarazione di Pierangelo Metrangolo, delegato della Rettrice alle Attività sportive, conferma l’identità della manifestazione: una giornata dedicata allo sport accessibile, alla condivisione e alla sostenibilità. La presenza di due percorsi consente di coinvolgere pubblici differenti, mantenendo al centro l’obiettivo di promuovere uno stile di vita attivo e una partecipazione ampia.

Patrocini e collaborazione con R84 Factory Team

La manifestazione è promossa dal Politecnico di Milano nell’ambito delle attività dedicate allo sport, al benessere e alla partecipazione della comunità universitaria. L’iniziativa gode del patrocinio di Regione Lombardia, CONI, Comune di Cremona e della CRUI – Conferenza dei Rettori delle Università Italiane.

Alla realizzazione dell’evento contribuisce anche la collaborazione di R84 Factory Team, confermando l’attenzione organizzativa verso una manifestazione che unisce dimensione sportiva, logistica e territoriale.

Iscrizioni aperte fino al 3 giugno 2026

Le iscrizioni alla PolimiRide 2026 sono aperte fino al 3 giugno 2026. La partecipazione comprende la maglia ufficiale dell’evento, il pacco gara, il dorsale, il chip per il rilevamento cronometrico, i rifornimenti lungo il percorso, il ristoro finale e il Pasta Party all’arrivo.

Sono inclusi anche il servizio spogliatoi e deposito borse, l’assicurazione RCT, l’assistenza meccanica e medico-sanitaria e il radio soccorso. L’organizzazione prevede quindi un insieme di servizi pensati per accompagnare i partecipanti prima, durante e dopo la pedalata, garantendo supporto logistico e sicurezza lungo i percorsi.

Family Package, bike rental e trasporto bici da Milano

Per favorire la partecipazione delle famiglie è previsto anche un Family Package: con due adulti iscritti, sarà possibile iscrivere fino a quattro minorenni dai 13 ai 17 anni con uno sconto dedicato. La formula rafforza il carattere inclusivo della manifestazione e conferma l’attenzione verso giovani partecipanti e nuclei familiari.

Tra i servizi aggiuntivi sono disponibili il bike rental, per chi desidera noleggiare una bicicletta direttamente a Cremona, e il trasporto bici da Milano, con consegna venerdì 5 giugno presso il Centro Sportivo Giuriati e ritiro al Village di Cremona la mattina dell’evento.