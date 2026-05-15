Posidonia Connect arriva in Italia: il catamarano a zero emissioni Ganany fa tappa a Ischia e Napoli per studiare le praterie sommerse del Mediterraneo

La tutela della Posidonia oceanica diventa il centro di una nuova missione internazionale nel Mediterraneo. Dopo la Missione Posidonia 2025, l’Odissea Oceano & Clima della Fondazione Race for Water compie un nuovo passo strategico con il lancio di Posidonia Connect, progetto internazionale che approda per la prima volta in Italia con l’obiettivo di rafforzare il monitoraggio, la conoscenza e la protezione delle praterie di Posidonia oceanica. Gli appuntamenti, che comprendono attività di divulgazione con le scuole, incontri con stakeholder, momenti istituzionali e iniziative aperte al pubblico, rappresentano uno snodo centrale della missione, perché portano la ricerca scientifica direttamente nei territori costieri e nei luoghi in cui la protezione del mare assume un valore ambientale, sociale ed economico concreto.

Il MODX 70 Ganany: il catamarano a zero emissioni per una ricerca marina a basso impatto

Protagonista della missione è il MODX 70 Ganany, catamarano a zero emissioni frutto della Fondazione Race for Water. L’imbarcazione è stata pensata per una navigazione pulita e silenziosa, integrando energia solare, idrogenazione e ali veliche automatizzate. Questa combinazione consente di ridurre al minimo l’impatto ambientale durante la navigazione e di eliminare le emissioni di CO₂ e gli inquinanti atmosferici.

Il valore del catamarano non è soltanto tecnologico, ma anche scientifico e ambientale. La sua capacità di limitare l’inquinamento acustico rappresenta infatti un elemento importante per gli ecosistemi marini, dove il rumore prodotto dalle attività umane è una delle pressioni più insidiose. In questo senso, il Ganany si configura come una piattaforma innovativa al servizio della ricerca, capace di operare in mare con un impatto ridotto e coerente con gli obiettivi della missione.

Da Marsiglia all’Italia: la rotta della missione Posidonia Connect

Il 5 maggio 2026 il catamarano è salpato da Marsiglia per la sua prima missione internazionale in Italia, in programma fino al 28 maggio 2026. L’itinerario è interamente dedicato allo studio del ruolo essenziale della Posidonia oceanica per la biodiversità, la resilienza climatica e la difesa delle coste.

La missione si inserisce in un percorso più ampio che punta a rafforzare la conoscenza dello stato di salute delle praterie sommerse nel Mediterraneo. Il passaggio in Italia assume un significato particolare perché consente di applicare strumenti di monitoraggio avanzati in contesti ambientali differenti da quelli già studiati lungo il litorale francese, aprendo la strada a una valutazione più ampia e comparabile dello stato degli habitat marini mediterranei.

Ischia e Napoli al centro della missione: scuole, istituzioni e pubblico a bordo del progetto

Le tappe di Ischia e di Napoli, al Molo San Vincenzo, sono previste per lunedì 18 maggio e venerdì 22 maggio 2026. In queste giornate sono programmati incontri di divulgazione con le scuole, appuntamenti con gli stakeholder e, in particolare nella tappa di Napoli, un incontro istituzionale e un incontro con il pubblico.

Sono inoltre previsti colloqui sullo stato di salute della Posidonia oceanica e l’opportunità di visitare il catamarano. Gli eventi sono promossi da Stazione Zoologica Anton Dohrn, Fondazione Race for Water, GIS Posidonie, Lega Navale di Napoli, Comando Logistico della Marina Militare, Comune di Ischia e Ischia Risorsa Mare.

Questi appuntamenti rappresentano un momento centrale della missione perché uniscono ricerca scientifica, cooperazione internazionale e sensibilizzazione del pubblico. La presenza del catamarano e dei ricercatori nei porti italiani permette di avvicinare cittadini, studenti, istituzioni e operatori del mare a un tema spesso percepito come tecnico, ma decisivo per il futuro delle coste e della biodiversità marina.

La Stazione Zoologica Anton Dohrn e la lunga tradizione di ricerca sulla Posidonia

La Stazione Zoologica Anton Dohrn vanta una lunga tradizione nello studio della Posidonia oceanica e sarà coinvolta nella missione con diversi ricercatori. Gli studiosi impiegheranno tecniche di campionamento e protocolli standardizzati per analizzare lo stato di salute delle praterie di posidonia.

Grazie alle competenze acquisite in anni di ricerche e collaborazioni scientifiche, i ricercatori si confronteranno con istituzioni e operatori del mare sul futuro del Mediterraneo e sulle nuove frontiere della ricerca marina. Al centro del dialogo ci saranno la tutela degli habitat costieri e il valore della cooperazione scientifica internazionale, elementi essenziali per costruire strategie di conservazione più efficaci e condivise.

Posidonia oceanica, il “polmone del mare” al centro della tutela del Mediterraneo

La missione non si limita a osservare il declino degli ecosistemi marini, ma punta a co-costruire strumenti di gestione e protezione più efficaci, coinvolgendo ricercatori, istituzioni e attori del territorio. In questa visione, Posidonia Connect rappresenta un tassello strategico: non solo ricerca sul campo, ma anche collaborazione concreta per preservare un habitat fondamentale per il Mediterraneo.

La Posidonia oceanica, spesso definita il “polmone del mare”, svolge un ruolo decisivo nell’assorbimento di carbonio, nella protezione delle coste dall’erosione e nel sostegno alla biodiversità marina. La sua tutela è una priorità ambientale, scientifica e politica per l’intero bacino mediterraneo.

Le praterie di Posidonia sono infatti ecosistemi complessi, in grado di ospitare comunità biologiche ricche e diversificate. La loro regressione rappresenta un segnale di allarme per la salute del mare, ma anche per la stabilità delle coste e per la capacità degli ambienti marini di contribuire alla mitigazione degli effetti del cambiamento climatico.

La collaborazione scientifica e il progetto Marha: l’indicatore EBQI per leggere l’ecosistema nel suo insieme

Nel quadro del progetto Marha, Marine Habitats, sostenuto dal programma europeo LIFE, il GIS Posidonie ha sviluppato e implementato l’EBQI, Ecosystem-based Quality Index, un indicatore ecosistemico. Applicato lungo il litorale mediterraneo francese e in diversi ecosistemi emblematici, l’indicatore consente di valutare non solo la vitalità della pianta, ma l’ecosistema nella sua interezza.

L’EBQI prende in considerazione le comunità di invertebrati e pesci associati, gli uccelli marini e le interazioni ecologiche. A differenza dei monitoraggi classici, che si concentrano esclusivamente sulla struttura o sulla salute della pianta, questo indicatore offre una lettura olistica dello stato dell’ambiente marino.

Si tratta di un passaggio rilevante perché fornisce elementi fondamentali per orientare le politiche di conservazione a livello locale, nazionale ed europeo. La qualità delle praterie di Posidonia oceanica, in questa prospettiva, viene interpretata non come un dato isolato, ma come il risultato di un equilibrio ecologico più ampio.

Perché l’Italia è un laboratorio decisivo per validare i protocolli

L’Italia, che ospita quasi il 20% delle praterie di Posidonia presenti nel Mediterraneo, costituisce un terreno di prova ideale per validare l’applicabilità dell’EBQI. Le condizioni ambientali italiane sono infatti diverse da quelle della costa francese. Le acque sono più oligotrofiche, ovvero povere di nutrienti, e le temperature medie superficiali più elevate danno origine a comunità biologiche specifiche.

Grazie all’applicazione dell’EBQI in Sardegna e nel Golfo di Napoli, la missione punta ad adattare questo strumento alla diversità mediterranea. L’obiettivo è contribuire alla definizione di uno standard comune per valutare il Buono Stato Ambientale richiesto dalla Direttiva Quadro sulla Strategia per l’Ambiente Marino, la MSFD.

La scelta dell’Italia, quindi, non è casuale. Il Paese offre una varietà di condizioni ecologiche e pressioni antropiche che rendono possibile testare la robustezza dei protocolli in scenari differenti, dai siti preservati delle aree marine protette fino ai tratti di mare sottoposti a forte pressione turistica o caratterizzati da maggiore degrado ambientale.

Sardegna e Campania: una spedizione scientifica nel cuore del Mediterraneo

La missione riunisce esperti del GIS Posidonie, dell’Università di Sassari e della Stazione Zoologica Anton Dohrn di Napoli. Insieme, i ricercatori esploreranno una dozzina di siti tra Sardegna e Campania, raccogliendo dati utili a valutare lo stato di salute delle praterie e a confrontare ambienti differenti del Mediterraneo.

La prima fase dello studio ha interessato alcuni siti preservati delle Aree Marine Protette di Asinara, Capo Testa e Tavolara. Si tratta di contesti importanti per comprendere le condizioni delle praterie in aree sottoposte a regimi di protezione e per confrontare tali dati con quelli raccolti in ambienti maggiormente esposti alle pressioni umane.

La missione nel Golfo di Napoli prevede invece l’analisi dell’Area Marina Protetta Regno di Nettuno di Ischia, laboratorio naturale prezioso per lo studio degli effetti dell’acidificazione legati alle emissioni vulcaniche di CO₂. Saranno inoltre analizzate l’AMP Punta Campanella, in un tratto di mare sottoposto a forte pressione turistica, e il Parco Regionale dei Campi Flegrei-Bacoli, sito caratterizzato da condizioni di maggiore degrado ambientale.

Il Golfo di Napoli come osservatorio sulla crisi e sulla resilienza degli ecosistemi marini

Il passaggio nel Golfo di Napoli assume un ruolo particolarmente significativo perché concentra in un’area relativamente ristretta condizioni ambientali molto diverse. Ischia, con l’Area Marina Protetta Regno di Nettuno, offre un contesto naturale prezioso per osservare gli effetti dell’acidificazione del mare legati alle emissioni vulcaniche di CO₂. Punta Campanella rappresenta invece un’area dove la pressione turistica costituisce una variabile rilevante per lo stato degli habitat marini. Bacoli e i Campi Flegrei permettono di osservare un sito segnato da condizioni di maggiore degrado ambientale.

Questa diversità rende il Golfo di Napoli un osservatorio strategico per capire come le praterie di Posidonia oceanica rispondano a pressioni differenti e quali strumenti possano essere più efficaci per monitorarne lo stato di salute. La combinazione tra ricerca scientifica, protocolli standardizzati e dialogo con le istituzioni locali rafforza il valore della missione e la sua possibile ricaduta sulle politiche di tutela.

Posidonia Connect: ricerca, gestione e protezione degli habitat costieri

Posidonia Connect nasce con l’obiettivo di andare oltre la semplice osservazione scientifica. La missione punta a costruire strumenti di gestione e protezione più efficaci attraverso il coinvolgimento diretto di ricercatori, istituzioni e attori del territorio.

L’approccio è quello della cooperazione: raccogliere dati, confrontare protocolli, condividere competenze e promuovere consapevolezza. In questo quadro, il monitoraggio della Posidonia oceanica diventa parte di una strategia più ampia per la conservazione del Mediterraneo e per la gestione sostenibile delle aree marine protette.

Il progetto intende quindi collegare ricerca sul campo e decisioni di gestione, offrendo informazioni utili per le politiche ambientali e per la tutela degli habitat costieri. La protezione della Posidonia non riguarda soltanto la biodiversità, ma anche la resilienza climatica, la difesa delle coste e il futuro delle comunità che vivono a stretto contatto con il mare.

Un progetto destinato a crescere in tutto il Mediterraneo

Questa prima missione in Italia rappresenta solo l’inizio di un progetto più ampio. L’obiettivo è estendere progressivamente il lavoro ad altre aree strategiche del bacino mediterraneo, tra cui il Mar delle Baleari, il Mar d’Alboran, il Mare Adriatico, il Mar Ionio, il Mar Egeo e il Bacino Levantino.

L’ambizione è ottenere una visione a scala mediterranea dello stato di salute delle praterie di Posidonia oceanica. Allo stesso tempo, la missione costituisce un’occasione per rafforzare le collaborazioni scientifiche a livello internazionale e per ribadire l’importanza delle aree marine protette nella gestione e nella conservazione della biodiversità marina.

Nel Mediterraneo, dove gli ecosistemi costieri sono sottoposti a pressioni crescenti, la costruzione di strumenti comuni di monitoraggio e valutazione diventa una priorità. Posidonia Connect si inserisce proprio in questa prospettiva: un progetto che unisce innovazione tecnologica, ricerca scientifica, divulgazione e cooperazione internazionale per proteggere uno degli habitat più preziosi del mare.