Precipita nel vuoto lungo il ‘Sentiero degli Dei’ in Campania: morta un’escursionista

Tragedia in Campania. Una donna italiana di 75 anni ha perso la vita sul Sentiero degli Dei, nel territorio di Agerola, dopo essere precipitata per alcuni metri in località Colle Serra. L’allarme è scattato quando la centrale operativa del 118 di Salerno ha attivato il Soccorso Alpino e Speleologico della Campania per un’escursionista segnalata come scivolata all’altezza delle mattonelle 11 e 12 del celebre percorso naturalistico. Dopo i primi contatti telefonici con chi aveva richiesto i soccorsi, il capostazione del CNSAS ha accertato che la donna era caduta fino alla zona della fontana di Colle Serra.

È stato quindi disposto l’intervento immediato dell’elisoccorso 118 con l’equipaggio di Napoli, mentre una squadra terrestre del Soccorso Alpino raggiungeva il punto dell’incidente. Una volta sul posto, però, l’équipe sanitaria non ha potuto fare altro che constatare il decesso dell’escursionista. Si è quindi atteso l’arrivo dei Carabinieri della stazione di Positano e l’autorizzazione dell’autorità giudiziaria per procedere al recupero della salma. Il corpo è stato trasportato a spalla fino a Bomerano grazie a un intervento congiunto dei tecnici del Soccorso Alpino e dei Vigili del Fuoco. Per il recupero era stato attivato anche l’elicottero dei Vigili del Fuoco, successivamente dirottato su un’altra emergenza.