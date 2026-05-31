Previsioni Meteo Giugno, domani inizia l’estate meteorologica ma dominerà il forte maltempo in attesa del solstizio

Domani, lunedì 1 giugno 2026, si apre ufficialmente l’estate meteorologica nell’emisfero boreale. Per la percezione comune della popolazione, strettamente legata al calendario tradizionale, la stagione estiva inizierà solamente tre settimane più tardi, in coincidenza con il solstizio astronomico. Quest’anno, nel 2026, il momento esatto in cui il Sole raggiungerà il punto di massima declinazione settentrionale sull’equatore celeste si verificherà precisamente domenica 21 giugno alle ore 10:24 italiane. Esiste quindi una discrepanza temporale netta tra il sentire comune e la rigida pratica scientifica degli esperti del clima. Questa differenza nasce dall’adozione globale della convenzione trimestrale meteorologica statistica, un sistema standardizzato a livello internazionale dall’Organizzazione Meteorologica Mondiale che suddivide l’anno in quattro blocchi fissi di tre mesi ciascuno. Secondo questa suddivisione, l’inverno comprende interamente dicembre, gennaio e febbraio, la primavera si sviluppa nei mesi di marzo, aprile e maggio, l’estate occupa giugno, luglio e agosto, mentre l’autunno chiude l’anno con i mesi di settembre, ottobre e novembre.

La fisica dell’atmosfera e le ragioni scientifiche del primo giugno

La scelta della comunità scientifica di anticipare l’inizio della stagione calda al primo giorno di giugno non è un mero espediente burocratico, ma affonda le sue radici nella fisica dell’atmosfera e nella necessità di elaborare dati statistici omogenei e facilmente confrontabili. Dal punto di vista puramente astronomico, le stagioni sono regolate dall’inclinazione dell’asse terrestre rispetto al piano dell’orbita attorno al Sole, fattore che determina la variazione della durata del dì e dell’aria e l’angolo di incidenza dei raggi solari sul suolo. Tuttavia, l’atmosfera del nostro pianeta e le grandi masse oceaniche non rispondono in modo istantaneo al picco massimo di radiazione solare che si tocca a ridosso del solstizio, a causa di un fenomeno fisico noto come inerzia termica. Il terreno e le acque accumulano calore lentamente e lo rilasciano nel corso del tempo, determinando uno sfasamento temporale per cui il trimestre mediamente più caldo e stabile dell’anno nell’emisfero nord non inizia a fine giugno, ma è centrato quasi perfettamente sui mesi di giugno, luglio e agosto. Includere l’intero mese di giugno nella stagione estiva consente ai climatologi di allineare i dati con i reali comportamenti termici della Terra. Inoltre, lavorare su mesi solari interi facilita enormemente il calcolo delle medie climatologiche globali, azzerando le problematiche legate allo slittamento delle date dei solstizi e degli equinozi che cambiano di anno in anno per via del ciclo bisestile.

Le caratteristiche climatiche di giugno in Italia secondo la rete ufficiale

Analizzando nello specifico il profilo climatico del nostro Paese, le caratteristiche climatiche del mese di giugno evidenziano una spiccata transizione atmosferica. Per comprendere l’andamento termico e pluviometrico tipico di questo periodo, gli scienziati fanno riferimento alle medie storiche del periodo climatologico di riferimento, e cioè il trentennio 1991-2020, elaborate rigorosamente ed esclusivamente tramite i dati meteorologici raccolti dalle stazioni della rete ufficiale dell’Aeronautica Militare e dell’ENAV, che rappresentano l’unico standard certificato e istituzionale della meteorologia italiana. In base a queste medie, giugno mostra dinamiche fortemente differenziate tra le varie macroregioni. Nelle stazioni della Pianura Padana, come quella di Milano Linate, le temperature massime medie del trentennio si attestano intorno ai +28°C, mentre le minime notturne oscillano mediamente sui +17°C, in un contesto in cui l’instabilità è ancora frequente. Scendendo verso le regioni centrali, la stazione di Roma Ciampino evidenzia un clima già pienamente estivo e più solido, con massime medie che si spingono stabilmente sopra la soglia dei +29°C e una netta riduzione dell’umidità relativa. Al Sud e nelle isole maggiori, prendendo come riferimento la stazione meteorologica di Catania Sigonella o di Palermo Punta Raisi, le temperature medie massime superano agevolmente i +30 e +31°C già nella prima decade del mese, supportate da una ventilazione a prevalente regime di brezza costiera e da un soleggiamento pressoché assoluto.

I record storici di giugno tra ondate di calore estreme e freddo fuori stagione

Nonostante le medie del trentennio delineino un quadro climatico teoricamente progressivo e piacevole, l’archivio storico custodisce anomalie straordinarie che mostrano la potenziale estremizzazione di questo mese. I record storici di giugno descrivono un’altalena impressionante tra configurazioni meteorologiche opposte vissute nel corso degli ultimi decenni. Sul fronte delle intense ondate di calore di matrice subtropicale, spiccano eventi storici indimenticabili come il giugno del 2003, quando l’anticiclone africano si stabilizzò sul bacino del Mediterraneo per settimane intere, portando molte località della Puglia, della Sicilia e della Sardegna a superare la soglia eccezionale dei +42 o +43°C in pianura, con la stazione di Foggia Amendola tra le più calde in assoluto. Altrettanto straordinarie sono state le invasioni calde del giugno 2019 e del giugno 2022, che hanno fatto registrare picchi di +36,5°C a Milano Malpensa, e la forte ondata di calore della fine di giugno del 2025, che ha letteralmente stracciato i primati storici dello zero termico in libera atmosfera, salito fino all’eccezionale quota di 5.547 metri nei cieli del Centro Italia, rilevata dal radiosondaggio ufficiale dell’Aeronautica Militare a Pratica di Mare. Al contrario, la memoria storica italiana rivela anche clamorose ondate di freddo fuori stagione. In passato, repentine discese di aria artica marittima nel cuore del Mediterraneo hanno causato storici crolli termici nei primi giorni del mese, con temperature minime che nelle pianure del Nord e nelle valli interne del Centro sono precipitate fin verso i +5°C, accompagnate da nevicate tardive eccezionali sulle vette appenniniche e a quote insolitamente basse lungo tutto l’arco alpino.

I regimi pluviometrici storici e le minacce dei fenomeni meteo estremi

L’andamento delle precipitazioni nel mese di giugno riflette la medesima spaccatura geografica osservata sul piano termico lungo la penisola. I regimi pluviometrici storici mostrano che mentre il Sud Italia entra nella sua fase stagionale più secca, con accumuli medi mensili che spesso non superano i 15 o 20 millimetri totali e lunghi periodi di stabilità, il Settentrione e i settori interni del Centro vivono una realtà pluviometrica opposta. Per le regioni settentrionali, giugno è storicamente uno dei mesi più piovosi dell’anno o comunque caratterizzato da un’elevata frequenza di eventi temporaleschi, legati ai forti contrasti termici tra il riscaldamento del suolo e le infiltrazioni di aria fresca e instabile in quota provenienti dall’Atlantico o dal Nord Europa. Questo delicato equilibrio termodinamico accumula enormi quantità di energia potenziale che può tradursi nella genesi di severe strutture perturbate. Proprio in queste ore, lo scenario meteorologico reale e l’attualità ci ricordano la intrinseca pericolosità di queste dinamiche di passaggio, con una severa allerta meteo emessa dai centri funzionali. Tra la giornata di domani, lunedì 1 giugno, e quella di giovedì 4 giugno, ampie porzioni del Centro e del Nord Italia saranno infatti bersagliate da violenti fenomeni meteo estremi caratterizzati da intense grandinate di grosse dimensioni, fulminazioni frequenti e nubifragi localizzati di eccezionale intensità, a testimonianza del fatto che l’ingresso dell’estate meteorologica può manifestarsi attraverso manifestazioni atmosferiche di estrema e pericolosa turbolenza prima della definitiva stabilizzazione estiva.

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Le Previsioni Meteo per Nord, Centro e Sud Italia

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Le Previsioni Meteo Regione per Regione: