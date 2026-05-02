Previsioni Meteo, il ribaltone meteo di Maggio: dal freddo invernale all’assedio dello scirocco, lunedì inizia un’altra storia. E il maltempo spaventa il Centro/Nord

L’attuale situazione meteo in Italia presenta tratti decisamente insoliti per essere l’inizio di maggio, con un’atmosfera che ricorda molto più il mese di febbraio che l’avvio della stagione calda. Oggi, sabato 2 maggio, la penisola è caratterizzata da un cielo prevalentemente sereno, ma le temperature raccontano una storia differente, segnata da un freddo intenso che colpisce in particolare le ore mattutine. Al Centro-Sud si registrano valori tipicamente invernali che hanno sorpreso i residenti e i turisti, con appena +2°C a Cosenza e una minima di +10°C a Catania. Anche il versante adriatico e le zone interne del meridione non sono risparmiate da questa anomalia termica, con Matera che si è svegliata con soli +6°C. Nonostante il sole splenda su quasi tutto il territorio, la sensazione di freddo rimane pungente a causa di una ventilazione costante che mantiene le massime ferme a +16°C in città come Pescara e Bari. Questo scenario, che si protrae ormai per il terzo giorno consecutivo, è il risultato diretto di un’estesa ondata di freddo proveniente dall’Europa orientale.

La fine dell’ondata russa e la tregua di domenica 3 maggio

Questa configurazione barica, che vede l’aria gelida scivolare dalla Russia verso il Mediterraneo e spingersi fino alle coste della Libia, sta però per esaurire la sua spinta propulsiva. Il nucleo di aria fredda che ha condizionato il clima dell’Italia meridionale negli ultimi giorni è ufficialmente agli sgoccioli e si appresta ad abbandonare la nostra penisola. La giornata di domani, domenica 3 maggio, rappresenterà un momento di transizione fondamentale e regalerà a tutto il Paese una splendida domenica di sole. Sebbene al mattino le regioni del Sud avvertiranno ancora i postumi del freddo con minime piuttosto basse, il quadro termico subirà un sensibile aumento già dal pomeriggio. Sarà l’ultimo atto di questa breve parentesi invernale prima che il pattern meteorologico cambi radicalmente, spostando l’asse delle perturbazioni e richiamando correnti di estrazione completamente diversa.

Lunedì 4 maggio: l’arrivo dello scirocco e il ribaltone termico

Il vero e proprio cambio di marcia avverrà all’inizio della nuova settimana. A partire da lunedì 4 maggio, l’Italia si troverà ad affrontare una situazione meteorologica completamente capovolta rispetto a quella attuale. L’ingresso di una depressione sul Mediterraneo occidentale attiverà un richiamo di correnti meridionali molto intense, portando il temuto scirocco su gran parte del territorio nazionale. Questo vento caldo e umido provocherà una netta dicotomia tra le varie zone del Paese. Mentre al Sud si assisterà a un rapido e vigoroso aumento delle temperature, che schizzeranno verso l’alto cancellando il freddo dei giorni precedenti, al Nord la situazione sarà ben diversa. Il settentrione verrà infatti investito da un fronte di forte maltempo, con piogge che potranno assumere carattere di forte intensità a causa dello scontro tra l’aria calda in risalita e le correnti più fresche atlantiche.

Piogge torrenziali e sabbia del Sahara: la tendenza per la prossima settimana

La proiezione per l’intera settimana successiva delinea un’Italia meteorologicamente spaccata in due, in un contesto di relativa normalità per il periodo, ma caratterizzato da fenomeni estremi. Il Nord Italia e le regioni centrali tirreniche saranno bersagliate da piogge torrenziali e frequenti temporali, alimentati da un flusso d’aria fresco e instabile che stazionerà sopra l’Europa centrale. Al contrario, il Sud vivrà una fase quasi estiva, dominata dal vento di scirocco che non solo farà impennare i termometri, ma trasporterà anche ingenti quantità di sabbia del Sahara. I cieli del meridione assumeranno la classica colorazione giallastra o rossastra tipica delle avvezioni calde nordafricane, rendendo l’aria opaca e depositando polvere desertica al suolo. Questo scenario, pur essendo faticoso da gestire per la popolazione, rientra perfettamente nel dinamismo che caratterizza la primavera mediterranea.

Perché maggio è il mese degli sbalzi termici: la spiegazione scientifica

Molti si chiedono come sia possibile passare da temperature prossime allo zero a scenari quasi estivi nel giro di poche ore. La risposta risiede nella natura stessa del mese di maggio, un periodo di transizione estrema in cui la circolazione atmosferica globale cerca un nuovo equilibrio. In questo momento dell’anno, il vortice polare tende a sfaldarsi, perdendo la sua compattezza e permettendo a masse d’aria gelida di scendere a latitudini molto basse, come accaduto negli ultimi giorni. Contemporaneamente, il riscaldamento del continente africano inizia a generare le prime robuste risalite dell’anticiclone subtropicale. L’Italia, trovandosi esattamente nel mezzo di questi due giganti meteorologici, diventa spesso il campo di battaglia tra l’aria polare e quella sahariana. Questi continui sbalzi termici sono quindi il segno di una stagione viva e dinamica, dove la natura si prepara al caldo estivo attraverso contrasti termici talvolta violenti ma necessari per il ricambio stagionale delle masse d’aria.

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