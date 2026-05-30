Previsioni meteo Veneto: alta pressione fino a domenica, poi arrivo di correnti fresche e instabilità

Fino a domenica, il Veneto sarà interessato dall’influenza di un promontorio di alta pressione in espansione dall’Europa occidentale, garantendo giornate caratterizzate da tempo stabile e cielo sereno o al più velato. Gli esperti di Arpav segnalano però che “dal pomeriggio di domenica la pressione diminuirà, consentendo l’infiltrazione di correnti più fresche e umide di provenienza atlantica”. Nel pomeriggio e nella serata di sabato, il cielo sarà inizialmente sereno o poco nuvoloso per la presenza di nubi alte, con possibili locali addensamenti cumuliformi in montagna, dove non è escluso qualche piovasco. Le temperature diurne subiranno un contenuto rialzo, mentre i venti saranno deboli, in quota dai settori settentrionali e altrove variabili, con brezze lungo la costa, nelle valli e sulla fascia pedemontana.

Domenica 31 maggio: aumento dell’instabilità sulle montagne

Domenica si prevede un cielo sereno o poco nuvoloso nelle prime ore della giornata, con velature che lasceranno spazio a tratti di sereno soprattutto in pianura nel primo pomeriggio. Tuttavia, sugli ambienti montani gli annuvolamenti cumuliformi saranno più precoci e consistenti. Le precipitazioni saranno inizialmente assenti, ma “dalle ore centrali probabilità di qualche precipitazione anche a carattere di rovescio o temporale fino a medio-bassa (25-50%) dapprima sulle zone montane e dal tardo pomeriggio/sera anche in pianura; non esclusi locali fenomeni intensi”. Le temperature minime saranno in rialzo, mentre le massime resteranno pressoché stazionarie. I venti in quota risulteranno moderati, inizialmente da nord-ovest, poi tendenti a disporsi da ovest; altrove variabili, con brezze lungo la costa e nelle valli. Il mare sarà quasi calmo o poco mosso verso sera.

Lunedì 1 giugno: calo delle temperature e tempo instabile

Con l’inizio di giugno, il tempo diventerà instabile, anche perturbato tra la notte e il primo mattino. Le nuvole saranno frequenti, specie fino al pomeriggio, alternandosi a schiarite più ampie a partire dalla pianura. La probabilità di precipitazioni sarà medio-alta (50-75%), con fenomeni sparsi anche a carattere di rovescio o temporale, soprattutto nella prima metà della giornata; dal primo pomeriggio è previsto un possibile diradamento o esaurimento dei fenomeni a partire dalle zone costiere. Le temperature subiranno un netto calo, soprattutto nei valori massimi, fino a valori prossimi alla norma. I venti saranno moderati nord-occidentali in quota, a regime di brezza nelle valli e deboli o moderati da nord-est in pianura. Il mare risulterà poco mosso.

Martedì 2 giugno: temporanea tregua e nuova instabilità pomeridiana

Fino al pomeriggio di martedì, il cielo sarà sereno o poco nuvoloso per velature, senza precipitazioni. Nel corso del pomeriggio, tuttavia, è previsto un aumento dell’instabilità e della probabilità di piogge e temporali, a partire dalle zone montane e dalla pianura interna. Le temperature saranno in lieve calo nei valori minimi, mentre in montagna anche le massime diminuiranno; in pianura, invece, le temperature massime saranno stazionarie o in lieve ripresa.

Mercoledì 3 giugno: instabilità diffusa e temperature in diminuzione

Mercoledì, il tempo rimarrà instabile, con cielo nuvoloso o molto nuvoloso e precipitazioni diffuse e intermittenti, anche a carattere di rovescio o temporale. Le temperature continueranno a diminuire, ad eccezione delle minime in montagna, che registreranno un lieve rialzo.

Con questo scenario, la prima settimana di giugno in Veneto vedrà una transizione netta da giornate calde e stabili a condizioni più fresche e instabili, soprattutto sulle zone montane, con possibili fenomeni intensi nelle ore pomeridiane e serali.

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