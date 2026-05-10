Previsioni Meteo Veneto, anticiclone interrotto da saccature: variabilità sulla regione

La circolazione anticiclonica che prevale a sud sul bacino del Mediterraneo viene a tratti interrotta da saccature, in transito dapprima da sud-ovest e poi da nord-ovest con aria più fresca; sul Veneto perciò si susseguono spazi di sereno e fasi nuvolose con delle precipitazioni; temperature sotto la norma in particolare martedì 12 e mercoledì 13 maggio mattina in quota, da martedì sera a giovedì mattina in pianura. Lo indicano le previsioni meteo di Arpa Veneto.

Pomeriggio/sera di Domenica 10

Cielo in prevalenza molto nuvoloso o coperto, salvo qualche parziale schiarita; a partire da ovest, precipitazioni sparse anche a carattere di rovescio o temporale, con limite delle nevicate dell’ordine dei 2500 metri; temperature diurne in moderata diminuzione rispetto a sabato.

Lunedì 11

Cielo: Tempo instabile, con fasi di schiarite più presenti in pianura e addensamenti nuvolosi più insistenti sulle zone montane.

Precipitazioni: Fenomeni sparsi, temporaneamente anche piuttosto diffusi e localmente consistenti in giornata, con rovesci e temporali; diradamento da sud-ovest in serata; limite delle nevicate in genere a 2200-2500 metri, ma con qualche probabile episodio anche un po’ più in basso verso sera.

Temperature: Per le minime, contenute variazioni di carattere locale con prevalenza di diminuzioni in quota; massime sulla pianura centro-meridionale in aumento, sulle zone montane in diminuzione, altrove senza notevoli variazioni.

Venti: In quota da moderati a temporaneamente tesi, specie sulle Prealpi, dai quadranti occidentali; nelle valli, deboli con direzione variabile; sulla costa in genere dai quadranti meridionali, nelle prime ore da moderati a deboli e poi moderati o a tratti localmente tesi; altrove deboli con direzione variabile fino al mattino e verso sera a nord-est, altrimenti perlopiù moderati da sud-ovest.

Mare: Fino al primo pomeriggio poco mosso, tendente poi a divenire mosso almeno al largo a partire da sud.

Martedì 12

Cielo: Tempo variabile, con residua instabilità e maggiori addensamenti nuvolosi fino al mattino a nord-est, per il resto significativi spazi di sereno.

Precipitazioni: Fenomeni da sparsi a locali, in genere modesti salvo qualche rovescio o temporale; probabilità maggiore nelle prime ore sulle Dolomiti, al mattino sulle zone centro-orientali, nel pomeriggio occasionalmente tra Prealpi e fascia pedemontana; limite delle nevicate in abbassamento fino a 1700-2000 metri.

Temperature: In diminuzione, salvo locali contenute controtendenze delle massime nelle valli e sulla fascia pedemontana specie ad ovest.

Venti: In quota prevalentemente tesi da nord-ovest, ma con fasi di attenuazione e locali rinforzi; nelle valli e sulla fascia pedemontana, episodi di Foehn con raffiche e per il resto deboli con direzione variabile; altrove nelle prime ore deboli con direzione variabile e poi moderati dai quadranti orientali con culmine nel pomeriggio.

Mare: In prevalenza poco mosso, ma al largo temporaneamente anche mosso.

Mercoledì 13

Variabilità, con spazi di sereno e addensamenti nuvolosi; possibili locali precipitazioni anche a carattere di rovescio o temporale specie a sud, più modeste in montagna ove eventualmente può cadere qualche fiocco di neve da circa 1500-1800 metri; temperature minime in moderata diminuzione sull’entroterra pianeggiante e soprattutto nelle valli, senza notevoli variazioni altrove; per le temperature massime sono attesi aumenti ad alta quota, diminuzioni in pianura e su gran parte delle zone prealpine, contenute variazioni di carattere locale altrove.

Giovedì 14

Variabilità, con maggiori spazi di sereno nelle prime ore, nubi irregolari in seguito più presenti sulle zone montane; precipitazioni sparse, generalmente modeste salvo locali rovesci o temporali, dalle ore centrali in montagna e poi anche su varie zone pianeggianti; limite delle nevicate dell’ordine dei 2000 metri; per le temperature minime, moderati aumenti ad alta quota, contenute diminuzioni in pianura e contenute variazioni di carattere locale altrove; temperature massime in aumento almeno localmente moderato.

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