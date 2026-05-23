Previsioni Meteo Veneto, domina l’anticiclone con temperature sopra la media

L’attuale circolazione anticiclonica sul Veneto tenderà ad indebolirsi da mercoledì 27 maggio. Le temperature in aumento e sempre più sopra la media continueranno ad essere la caratteristica meteorologica saliente. Lo indicano le previsioni meteo di Arpa Veneto, che per il pomeriggio/sera di Sabato 23 segnalano cielo in prevalenza poco nuvoloso, sui monti di pomeriggio a tratti parzialmente nuvoloso o nuvoloso senza precipitazioni. Temperature in aumento leggero/moderato rispetto a venerdì, sopra la media anche di molto.
Domenica 24
Cielo: Cielo in prevalenza poco o parzialmente nuvoloso, sui monti di pomeriggio a tratti nuvoloso.
Precipitazioni: Sui monti di pomeriggio probabilità bassa (5-25%) per locali piovaschi, per il resto assenti.
Temperature: In aumento leggero/moderato rispetto a sabato, sopra la media anche di molto.
Venti: Deboli/moderati, in alta montagna da nord-est e altrove con direzione variabile.
Mare: Calmo.
Lunedì 25
Cielo: Cielo poco o parzialmente nuvoloso.
Precipitazioni: Assenti.
Temperature: In aumento leggero/moderato rispetto a domenica.
Venti: Deboli/moderati, in alta montagna da nord e altrove con direzione variabile.
Mare: Calmo.
Martedì 26
Precipitazioni assenti, cielo sereno o poco nuvoloso, temperature in aumento.
Mercoledì 27
In prevalenza cielo poco o parzialmente nuvoloso con temperature in aumento. Sui monti dal pomeriggio a tratti nuvoloso con delle piogge e temperature in calo.
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