Previsioni Meteo Veneto: inizio settimana con piogge, poi torna l’alta pressione

Domenica pressione in aumento sul Veneto, anche se la circolazione non sarà pienamente anticiclonica; temperature diurne in risalita. Tra lunedì 18 e martedì 19 maggio, riavvicinamento dell’aria ciclonica che ha caratterizzato i giorni scorsi; attese altre piogge. Da mercoledì 20, di nuovo risalita della pressione e aumento delle temperature. Lo indicano le previsioni meteo di Arpa Veneto, che per quanto riguarda il rischio valanghe segnala: “nei giorni scorsi oltre i 2000 metri sono caduti 25-50cm di neve fresca. Specie in alta quota le condizioni sono invernali, con neve fresca e vento che ha formato depositi di neve ventata che possono risultare insidiosi. Il bollettino valanghe in questo periodo non viene emesso pertanto la valutazione del rischio è affidata ancora di più all’esperienza di chi frequenta l’ambiente montano”.

Pomeriggio/sera di Domenica 17

Cielo in prevalenza poco nuvoloso, di pomeriggio a tratti parzialmente nuvoloso o nuvoloso con qualche piovasco/rovescio sui monti. Temperature in aumento anche sensibile rispetto a sabato, di pomeriggio prossime alle media e di sera sotto la media in modo leggero/moderato.

Lunedì 18

Cielo: Nuvolosità in aumento fino a cielo anche coperto a tratti più probabilmente dal pomeriggio.

Precipitazioni: Fino al mattino assenti. Tra il pomeriggio e la sera probabilità da medio-bassa (25-50%) su costa e zone limitrofe a medio-alta (50-75%) verso la pedemontana e i monti; attese piogge da locali a estese andando dalla costa alle zone pedemontane/montane, anche con rovesci/temporali più probabili su rilievi e zone limitrofe. Localmente non esclusi temporali intensi.

Temperature: Prima delle piogge in aumento e poi in calo, con differenze anche sensibili rispetto a domenica. Valori sotto la media anche di molto.

Venti: In prevalenza deboli/moderati, a tratti rinforzi durante i temporali. In alta montagna da sud-ovest, altrove con direzione variabile.

Mare: Poco mosso.

Martedì 19

Cielo: Alternanza di nuvole e rasserenamenti.

Precipitazioni: Probabilità medio-bassa (25-50%) per piovaschi/rovesci a tratti in vari momenti della giornata.

Temperature: In aumento anche sensibile rispetto a lunedì.

Venti: Deboli/moderati con direzione variabile.

Mare: Poco mosso.

Mercoledì 20

Alternanza di nuvole e rasserenamenti, di pomeriggio qualche pioggia su rilievi e zone limitrofe, temperature in aumento.

Giovedì 21

Nuvolosità in diminuzione senza precipitazioni, temperature in aumento.

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