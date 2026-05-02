Previsioni meteo Veneto: sole e caldo fino a domenica, poi arriva il maltempo

La presenza di un vasto promontorio anticiclonico sul Mediterraneo centro-occidentale assicura sulla regione un tempo stabile e in prevalenza soleggiato fino a domenica, con un aumento delle temperature. Tuttavia, già da lunedì la pressione atmosferica comincerà a cedere, a causa dell’approfondimento di un nucleo depressionario proveniente dall’Atlantico, che si sposterà tra la Spagna e la Francia, portando con sé aria umida dai quadranti meridionali. Questo cambiamento determinerà una variazione del tempo che, inizialmente, si manifesterà come un aumento della nuvolosità, per poi trasformarsi in un vero e proprio tempo instabile e perturbato tra martedì e mercoledì, con precipitazioni diffuse e locali temporali. È questo il quadro delineato nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav.

Sabato 2: soleggiato con temperature in aumento

Il pomeriggio e la sera di sabato 2 maggio saranno caratterizzati da un cielo prevalentemente sereno. Le temperature massime registreranno un aumento, portandosi ben oltre la media stagionale. I venti in quota saranno deboli e settentrionali, mentre in pianura i venti risulteranno deboli e variabili, con regime di brezza sulla costa. Questo tempo stabile e soleggiato continuerà anche durante la giornata di domenica, ma con un aumento della nuvolosità.

Domenica 3: nuvolosità crescente e temperature in aumento

Nella giornata di domenica 3 maggio, il cielo si presenterà inizialmente sereno o poco nuvoloso, con la presenza di nubi alte durante la mattinata. Tuttavia, a partire dal pomeriggio, la nuvolosità comincerà ad aumentare da ovest, portando ad un cielo parzialmente coperto. Le precipitazioni saranno assenti, mentre le temperature minime aumenteranno ulteriormente, con valori stazionari in montagna e un ulteriore rialzo in pianura. Anche i venti rimarranno deboli e variabili in pianura, con il solito regime di brezza sulla costa. In quota, invece, si registreranno venti deboli/moderati da sud-ovest. Il mare sarà calmo.

Lunedì 4: inizia l’instabilità

A partire da lunedì 4 maggio, il cielo inizierà a coprirsi gradualmente, passando da parzialmente nuvoloso a nuvoloso nel corso della giornata. Le precipitazioni saranno generalmente assenti, ma è possibile che si verifichino piovaschi sulle zone montane, con una maggiore probabilità di pioggia in serata. Le temperature minime saranno in ulteriore aumento o al massimo stazionarie, mentre le temperature massime subiranno un calo sulle zone montane e sui settori centro-occidentali della pianura, rimanendo invece stazionarie nelle altre aree. I venti in pianura saranno deboli e variabili al mattino, mentre nel pomeriggio si intensificheranno da ovest nell’entroterra e da sud-est sulla costa. Il mare passerà da calmo a poco mosso.

Martedì 5: arriva il maltempo

Martedì 5 maggio, il tempo sarà caratterizzato da un cielo molto nuvoloso o coperto, con l’arrivo di precipitazioni diffuse che inizieranno già dalla mattina. I rovesci e i temporali potranno interessare gran parte della regione, soprattutto nel pomeriggio, con un calo marcato delle temperature massime, che scenderanno sotto la media del periodo. Le temperature minime, invece, saranno in ulteriore aumento o al massimo stazionarie. I venti in pianura saranno deboli e variabili, salvo rinforzi di Scirocco in serata sulla costa, mentre in quota si registreranno venti tesi da sud-ovest. Il mare, nella giornata di martedì, sarà mosso.

Mercoledì 6: instabilità persistente

Mercoledì 6 maggio, il tempo rimarrà instabile e perturbato, con un cielo molto nuvoloso o coperto per gran parte della giornata. Le precipitazioni saranno diffuse, con rovesci e temporali più probabili nel pomeriggio. Le temperature minime subiranno un calo, mentre le massime riprenderanno a salire. I venti saranno più intensi, con rinforzi di Scirocco sulla costa, mentre in quota i venti resteranno tesi da sud-ovest.

Dopo una fine settimana all’insegna del bel tempo e delle temperature in aumento, il clima inizierà a cambiare rapidamente all’inizio della prossima settimana. A partire da lunedì, l’instabilità prenderà piede, con un peggioramento del tempo e l’arrivo di precipitazioni e temporali, soprattutto tra martedì e mercoledì. Gli esperti di Arpav avvertono i cittadini di tenere monitorate le previsioni, poiché la situazione meteo potrebbe evolvere rapidamente.

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