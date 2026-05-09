Previsioni Meteo Veneto: spazi di sereno e fasi nuvolose con delle precipitazioni

La circolazione anticiclonica che prevale a sud sul bacino del Mediterraneo viene a tratti interrotta da modeste saccature, in transito dapprima da sud-ovest e poi da nord-ovest con aria più fresca; sul Veneto perciò si susseguono spazi di sereno e fasi nuvolose con delle precipitazioni; per le temperature, prevale un temporaneo relativo calo. Lo indicano le previsioni meteo di Arpa Veneto che per il pomeriggio/sera di Sabato 9 segnala in pianura cielo sereno o poco nuvoloso salvo locali modesti addensamenti sulla fascia pedemontana, sulle zone montane variabilità con spazi di sereno alternati a nubi irregolari; in montagna, probabili alcune precipitazioni anche a carattere di rovescio o temporale; non si esclude qualche occasionale fenomeno anche sulla fascia pedemontana; temperature diurne in aumento rispetto a venerdì.

Domenica 10

Cielo: Cielo in prevalenza nuvoloso, a parte degli spazi di sereno più probabili fino al mattino.

Precipitazioni: Dalla tarda mattinata in poi, a tratti sono probabili alcuni fenomeni anche a carattere di rovescio o temporale.

Temperature: Minime un po’ in aumento salvo locali leggere controtendenze a nord-est, massime in moderata diminuzione.

Venti: In quota, moderati da sud-ovest; nelle valli, deboli con direzione variabile; in pianura a tratti deboli e a tratti moderati, dai quadranti orientali.

Mare: In prevalenza quasi calmo, al più poco mosso di sera al largo e a sud.

Lunedì 11

Cielo: Tempo instabile, con schiarite e addensamenti nuvolosi più frequenti sulle zone montane.

Precipitazioni: Varie fasi di fenomeni sparsi, a tratti anche piuttosto diffusi, tra cui probabili rovesci o temporali; probabile diradamento da sud-ovest in serata.

Temperature: Contenute variazioni di carattere locale, tra cui per le massime aumenti a sud-est e diminuzioni altrove.

Venti: In quota da moderati a temporaneamente tesi, dapprima sud-occidentali e infine nord-occidentali; nelle valli, deboli con direzione variabile; sulla pianura nelle prime ore deboli con direzione variabile, poi perlopiù moderati da sud-ovest.

Mare: In genere poco mosso, al più mosso di sera al largo.

Martedì 12

Residua variabilità, con alcuni addensamenti nuvolosi e significativi spazi di sereno; probabile qualche precipitazione anche a carattere di rovescio o locale temporale nelle prime ore ad est, dal pomeriggio più che altro sulle zone montane e pedemontane; temperature minime in diminuzione specie sulle zone montane e pedemontane; per le temperature massime sono attese contenute variazioni di carattere locale, tra cui aumenti nelle valli e sulla fascia pedemontana, diminuzioni in alta quota e sulla costa.

Mercoledì 13

Tempo da variabile a instabile, con spazi di sereno più presenti nelle prime ore in pianura, addensamenti nuvolosi più estesi dalle ore centrali specie in montagna; alcune fasi di precipitazioni sparse anche a carattere di rovescio o temporale, con possibili fiocchi di neve anche un po’ sotto i 2000 metri; temperature minime in moderato aumento su zone montane e pedemontane, pressoché stazionarie altrove; temperature massime in calo.

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