Previsioni Meteo Veneto: tempo stabile fino a metà settimana, poi più variabile

Una vasta area di alta pressione interesserà l’Europa centrale almeno fino a mercoledì 27 maggio, in seguito verrà leggermente indebolita sul suo versante orientale, per la presenza di una circolazione ciclonica sull’Europa dell’est. Il tempo sul Veneto fino a mercoledì sarà stabile e in prevalenza soleggiato in pianura, mentre sulle zone montane e pedemontane potranno svilupparsi temporali di calore nel pomeriggio, specie da martedì. Le temperature saranno superiori alla media del periodo. Giovedì tempo più variabile, con nuvolosità irregolare e maggiore probabilità di precipitazioni sulle zone montane e pedemontane e su parte della pianura, accompagnate da un generale calo termico. Lo indicano le previsioni meteo di Arpa Veneto.

Pomeriggio/sera di Domenica 24

Cielo in prevalenza sereno, salvo sviluppo di locali modesti cumuli sui rilievi. Temperature massime in aumento, con valori molto superiori alla media del periodo. Venti in quota deboli/moderati da nord-est, in pianura deboli variabili, a regime di brezza sulla costa.

Lunedì 25

Cielo: In prevalenza sereno o al più poco nuvoloso al mattino per velature; possibile sviluppo di modesti cumuli sui rilievi nel pomeriggio.

Precipitazioni: Assenti.

Temperature: In ulteriore lieve aumento.

Venti: In quota deboli/moderati da nord, in pianura deboli variabili, a regime di brezza sulla costa.

Mare: Calmo.

Martedì 26

Cielo: In prevalenza sereno, salvo sviluppo di cumuli sui rilievi nel pomeriggio e presenza di velature verso sera.

Precipitazioni: Assenti.

Temperature: Senza notevoli variazioni.

Venti: In quota deboli settentrionali; in pianura deboli variabili, a regime di brezza sulla costa.

Mare: Calmo.

Mercoledì 27

In pianura in prevalenza sereno o al più poco nuvoloso nel pomeriggio per velature o per locali annuvolamenti cumuliformi sui settori settentrionali. Su zone montane e pedemontane da poco nuvoloso a parzialmente nuvoloso nel pomeriggio, con probabili precipitazioni associate, anche a carattere di rovescio e temporale; non si esclude del tutto qualche locale fenomeno in trascinamento dalla Pedemontana anche sull’alta pianura. Temperature senza notevoli variazioni. Venti in quota moderati dai quadranti settentrionali; in pianura deboli variabili.

Giovedì 28

In pianura in prevalenza sereno o poco nuvoloso, su zone montane e pedemontane da poco nuvoloso a irregolarmente nuvoloso nel pomeriggio, con probabili rovesci o temporali associati. Temperature minime in calo in montagna, stazionarie in pianura, massime in generale diminuzione, localmente anche moderata. Venti in quota moderati/tesi dai quadranti settentrionali; in pianura dai quadranti orientali deboli, a tratti moderati.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.