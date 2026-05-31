Previsioni Meteo Veneto, torna il maltempo: primo impulso perturbato da stasera

Il promontorio anticiclonico che ha garantito tempo stabile in Veneto per buona parte del fine settimana si sta indebolendo. Questo consentirà l’ingresso di impulsi freschi e umidi di origine atlantica, responsabili di alcune fasi di instabilità: il primo impulso transiterà sul Veneto tra la sera di domenica e le ore centrali di lunedì 1 giugno; il secondo tra il pomeriggio di martedì 2 e mercoledì 3. Giovedì condizioni relativamente più stabili. Le temperature superiori alla media fino a domenica, scenderanno da lunedì fino a valori prossimi alla norma. Lo indicano le previsioni meteo di Arpa Veneto, che segnala in particolare “dal pomeriggio di domenica 31, ad iniziare dalle zone montane e pedemontane, instabilità in aumento con probabili rovesci e temporali da locali a sparsi in possibile successiva estensione a parte della pianura fino al mattino di lunedì 1; saranno possibili locali fenomeni intensi (rovesci, forti raffiche e locali grandinate)”.

Pomeriggio/sera di Domenica 31

Inizialmente sereno o poco nuvoloso per velature, con aumento della nuvolosità cumuliforme nel pomeriggio a partire dalle zone montane. Precipitazioni, rovesci e temporali saranno probabili dapprima in montagna e dalla sera anche su parte della pianura; possibili locali fenomeni intensi. Temperature diurne pressoché stazionarie. Venti in quota moderati, a tratti tesi, inizialmente da nord-ovest, poi tendenti a disporsi da ovest; altrove variabili, a regime di brezza lungo la costa e nelle valli.

Lunedì 1

Cielo: Tempo instabile, anche perturbato tra la notte ed il primo mattino soprattutto sulle zone centro-orientali; frequenti annuvolamenti specie fino al pomeriggio, alternati a schiarite più ampie e significative dalle ore centrali a partire dalla pianura.

Precipitazioni: Probabilità alta (75-100%) sulla pianura orientale tra la notte e le ore centrali, medio-alta (50-75%) in montagna e medio-bassa(25-50%) sulla pianura centro-occidentale di precipitazioni sparse, rovesci o temporali; saranno possibili fenomeni localmente intensi (forti rovesci, locali grandinate); dal primo pomeriggio possibile diradamento/esaurimento dei fenomeni a partire dalle zone costiere.

Temperature: In netto calo, specie nei valori massimi, fino a valori prossimi alla norma.

Venti: In quota moderati nord-occidentali; nelle valli a regime di brezza. In pianura deboli o moderati, in prevalenza da nord-est o dai settori orientali. Possibili raffiche durante i temporali.

Mare: Poco mosso.

Martedì 2

Cielo: Fino alle ore centrali cielo poco o parzialmente nuvoloso per velature; nel corso del pomeriggio aumento dell’instabilità con crescenti annuvolamenti, a partire dalle zone montane e dalla pianura interna.

Precipitazioni: Nella prima metà della giornata in prevalenza assenti; dalle ore centrali aumento della probabilità fino ad alta (75-100%) di precipitazioni da sparse a diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale.

Temperature: In ulteriore lieve calo nei valori minimi e in quota anche le massime, che saranno stazionarie o in locale lieve aumento in pianura e nelle valli.

Venti: In quota da sud-ovest, in prevalenza moderati; nelle valli variabili; in pianura deboli o a tratti moderati in prevalenza dai settori orientali.

Mare: Poco mosso.

Mercoledì 3

Tempo instabile con cielo nuvoloso o molto nuvoloso, soprattutto a inizio giornata e precipitazioni diffuse e intermittenti, anche con rovesci o temporali. Possibili rasserenamenti dal tardo pomeriggio/sera. Temperature prevalentemente in diminuzione.

Giovedì 4

Poco o parzialmente nuvoloso per nubi medio-alte, senza precipitazioni. Temperature un po’ in calo nei valori minimi e in ripresa in quelli massimi.

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