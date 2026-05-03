Previsioni Meteo Veneto, ultime ore di anticiclone: piogge diffuse e consistenti la prossima settimana

La presenza di un vasto promontorio anticiclonico sul Mediterraneo centro-occidentale assicura sul Veneto tempo stabile e in prevalenza soleggiato fino a domenica, con temperature in aumento. Da lunedì 4 maggio, la pressione comincerà a cedere per l’approfondimento di un nucleo depressionario, di provenienza atlantica, che si sposterà tra la Spagna e la Francia, convogliando aria umida in quota dai quadranti meridionali. Sulla regione il tempo comincerà a divenire variabile lunedì, instabile/perturbato tra martedì e giovedì, con precipitazioni diffuse e localmente consistenti. Lo indicano le previsioni meteo di Arpa Veneto.

Pomeriggio/sera di Domenica 3

Tendenza ad aumento della nuvolosità medio-alta a partire da ovest. Temperature massime stazionarie sulle zone montane, in ulteriore aumento in pianura. Venti in pianura deboli, a tratti moderati, da ovest; in quota deboli da sud-ovest.

Lunedì 4

Cielo: Da parzialmente nuvoloso al mattino, a nuvoloso nel corso della giornata.

Precipitazioni: Generalmente assenti o al più sarà possibile qualche piovasco sulle zone montane e occidentali della pianura, più probabili verso sera.

Temperature: Minime in ulteriore aumento o localmente stazionarie; massime stazionarie o localmente in diminuzione.

Venti: In pianura variabili a tratti moderati, anche tesi sulla costa. In quota moderati da sud-ovest.

Mare: Poco mosso.

Martedì 5

Cielo: Molto nuvoloso o coperto.

Precipitazioni: A carattere sparso e discontinuo, a tratti diffuse, con probabili locali rovesci e temporali. Limite della neve a 2200/2400 metri, localmente più in basso in caso di rovesci.

Temperature: Minime in aumento o localmente stazionarie, massime in generale marcata diminuzione, con valori che si porteranno sotto la media del periodo.

Venti: Sulla costa Scirocco moderato/teso, nell’entroterra deboli variabili; in quota venti tesi da sud-ovest.

Mare: Poco mosso, a tratti mosso sui settori meridionali.

Mercoledì 6

In prevalenza molto nuvoloso o coperto. Tempo instabile/perturbato con alta probabilità di precipitazioni, con rovesci e temporali, specie nel pomeriggio e in pianura. Limite della neve a 2200/2400 metri. Temperature minime in calo o localmente stazionarie; massime in ripresa sulle zone montane, stazionarie in pianura. Venti tesi di Scirocco sulla costa; in quota venti moderati/tesi da sud/sud-ovest.

Giovedì 7

Permangono condizioni di tempo instabile/perturbato, con nuvolosità frequente sulle zone montane e settentrionali della pianura, altrove più irregolare, con possibili parziali schiarite. Saranno ancora probabili precipitazioni, con rovesci e temporali, più frequenti sulle zone centro-settentrionali, in attenuazione e diradamento verso fine giornata. Limite della neve a 1900/2200 metri. Temperature in calo, salvo stazionarietà dei valori massimi in pianura. Venti in pianura variabili deboli/moderati, in quota venti in attenuazione.

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