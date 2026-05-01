Previsioni meteo Veneto, weekend stabile e senza piogge: da lunedì cambia tutto con l’arrivo di un’area ciclonica

Il meteo in Veneto resta stabile fino a domenica grazie a una fase di circolazione anticiclonica che garantirà assenza di precipitazioni, cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso e temperature non distanti dalla media. È questo il quadro delineato nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav, che conferma un fine settimana all’insegna del tempo asciutto su tutto il territorio regionale. La notizia più rilevante riguarda però il cambio di scenario atteso con l’inizio della prossima settimana. Da lunedì, infatti, la pressione sarà in calo per l’avvicinamento da nord-ovest di un’area ciclonica, destinata a riportare nubi e precipitazioni. Le piogge saranno più probabili nella giornata di martedì, quando il tempo si presenterà coperto e piovoso.

Le previsioni generali secondo Arpav

Il bollettino Arpav sintetizza così l’evoluzione meteorologica dei prossimi giorni: “fino a domenica circolazione anticiclonica, non si verificheranno precipitazioni e temperature non distanti dalla media. Da lunedì pressione in calo per l’avvicinamento da nord-ovest di un’area ciclonica, con piogge più probabilmente martedì”.

Il passaggio è significativo perché conferma una prima parte del periodo caratterizzata da tempo stabile in Veneto, senza fenomeni e con valori termici sostanzialmente nella norma, seguita da una fase più dinamica. Dopo il weekend, infatti, l’arrivo di una struttura ciclonica da nord-ovest favorirà un aumento della nuvolosità e un peggioramento più evidente, soprattutto nella giornata di martedì 5.

Venerdì 1 maggio: cielo sereno e temperature in aumento

Per il pomeriggio e la sera di venerdì 1 maggio, il bollettino indica condizioni pienamente stabili. Le precipitazioni saranno assenti, mentre il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso. Dopo la giornata di giovedì, le temperature saranno in aumento, anche in modo sensibile, tornando su valori prossimi alla media del periodo.

Arpav riporta testualmente: “pomeriggio/sera di Venerdì 1 Precipitazioni assenti. Cielo sereno o poco nuvoloso. Temperature in aumento anche sensibile rispetto a giovedì, prossime alla media”. Si tratta dunque di un avvio di periodo favorevole, con condizioni adatte agli spostamenti e alle attività all’aperto, in un contesto meteorologico privo di criticità legate alla pioggia.

Sabato 2 maggio: sole, assenza di piogge e mare calmo

La giornata di sabato 2 maggio sarà ancora dominata dalla stabilità. Il cielo in Veneto sarà sereno o poco nuvoloso e non sono previste precipitazioni. Anche le temperature confermeranno una tendenza al rialzo: fino al primo mattino non sono attese variazioni di rilievo, ma successivamente i valori aumenteranno anche sensibilmente rispetto a venerdì.

Il bollettino Arpav specifica: “sabato 2 Cielo: Cielo sereno o poco nuvoloso. Precipitazioni: Assenti. Temperature: Fino al primo mattino senza variazioni di rilievo e poi in aumento anche sensibile rispetto a venerdì. Venti: Deboli/moderati con direzione variabile. Mare: Calmo”.

Anche il quadro dei venti resterà tranquillo, con intensità debole o moderata e direzione variabile. Sul litorale veneto, il mare calmo completerà una giornata dal profilo pienamente stabile.

Domenica 3 maggio: ancora asciutto, ma aumentano le nubi dal pomeriggio

Domenica 3 maggio sarà l’ultima giornata della fase anticiclonica più stabile. Al mattino il cielo sarà poco nuvoloso, mentre dal pomeriggio è previsto un aumento della copertura, con condizioni di cielo parzialmente nuvoloso. Nonostante il maggiore passaggio di nubi, le precipitazioni resteranno assenti.

Arpav indica nel dettaglio: “domenica 3 Cielo: Cielo poco nuvoloso fino al mattino e parzialmente nuvoloso dal pomeriggio. Precipitazioni: Assenti. Temperature: In aumento leggero/moderato rispetto a sabato. Venti: Deboli/moderati con direzione variabile. Mare: Calmo”.

Le temperature in Veneto saranno ancora in aumento, questa volta in modo leggero o moderato rispetto a sabato. Venti deboli o moderati con direzione variabile e mare calmo confermeranno un quadro ancora favorevole, pur con i primi segnali del cambiamento in arrivo.

Lunedì 4 maggio: pressione in calo e prime piogge verso sera

Da lunedì 4 maggio il tempo inizierà a cambiare. La nuvolosità sarà in aumento e verso sera potrà comparire qualche pioggia. Sarà il primo effetto dell’avvicinamento dell’area ciclonica da nord-ovest, responsabile del progressivo peggioramento previsto nella prima parte della settimana.

Il bollettino riporta: “lunedì 4 nuvolosità in aumento, verso sera qualche pioggia, temperature in aumento di notte e in calo di giorno“.

Il dato termico sarà diverso tra le ore notturne e quelle diurne: le temperature saranno in aumento durante la notte, mentre di giorno tenderanno a calare. Una dinamica coerente con l’aumento della copertura nuvolosa e con il progressivo indebolimento della fase anticiclonica.

Martedì 5 maggio: giornata coperta e piovosa

La fase più instabile è attesa per martedì 5 maggio, quando le previsioni meteo per il Veneto indicano cielo coperto e piogge. Sarà quindi la giornata con maggiore probabilità di precipitazioni, dopo un fine settimana asciutto e stabile.

Arpav segnala: “martedì 5 coperto e piovoso, temperature senza variazioni di rilievo di notte e in calo di giorno”.

Le temperature non subiranno variazioni significative nelle ore notturne, mentre durante il giorno è previsto un calo. Il peggioramento del tempo sarà dunque accompagnato da un contesto più fresco nelle ore diurne, con condizioni decisamente diverse rispetto al weekend.

Meteo Veneto: la notizia è il cambio di scenario dopo il weekend

Il punto centrale del bollettino è il passaggio da una fase di alta pressione a una fase più instabile. Fino a domenica, il Veneto resterà protetto dalla circolazione anticiclonica, con assenza di precipitazioni, cielo sereno o poco nuvoloso e temperature in linea con la media. Da lunedì, invece, l’avvicinamento di un’area ciclonica da nord-ovest determinerà un aumento della nuvolosità e il ritorno delle piogge.

Per chi programma attività all’aperto, spostamenti o giornate sul litorale, il periodo più favorevole resta quello compreso tra venerdì e domenica. La giornata da monitorare con maggiore attenzione sarà invece martedì 5 maggio, indicata dagli esperti Arpav come la più piovosa della sequenza previsionale.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

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