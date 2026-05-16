Previsioni meteo Veneto, weekend tra schiarite e nuove piogge: lunedì torna il rischio precipitazioni

Il Veneto si avvia verso un fine settimana caratterizzato da un graduale miglioramento delle condizioni atmosferiche, ma senza una stabilizzazione completa. La fase perturbata collegata alla depressione arrivata giovedì tenderà ad allontanarsi nella giornata di sabato, lasciando però spazio a residue piogge locali, soprattutto nelle aree montane e prealpine. Secondo le indicazioni contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav, le previsioni meteo per il Veneto delineano un quadro ancora variabile: sabato sarà una giornata di transizione, domenica prevarrà una circolazione anticiclonica, mentre tra lunedì e martedì l’attuale circolazione ciclonica tenderà nuovamente ad avvicinarsi, riportando condizioni favorevoli a nuove precipitazioni.

Dopo una domenica in gran parte soleggiata, il meteo in Veneto tornerà a peggiorare già da lunedì pomeriggio, con piogge a tratti su varie zone e temperature in aumento rispetto al giorno precedente.

Sabato 16: residua instabilità e temperature ancora sotto la media

Per il pomeriggio e la sera di sabato 16, il Veneto resterà ancora parzialmente influenzato dalla fase depressionaria dei giorni precedenti. Il tempo sarà segnato da una certa variabilità, con alternanza di nuvole e rasserenamenti durante il pomeriggio.

In questa fase saranno possibili modeste piogge locali, a tratti più probabili sulle Prealpi, dove l’instabilità potrà manifestarsi con maggiore frequenza rispetto alla pianura. In serata, invece, il cielo tenderà a diventare sereno o poco nuvoloso, segnale di un temporaneo miglioramento.

Il quadro termico resterà però ancora penalizzato. Le temperature, pur in aumento durante il pomeriggio, si manterranno sotto la media, anche in modo marcato dopo il tramonto. La sera presenterà un andamento irregolare rispetto a venerdì, con differenze anche sensibili da zona a zona.

Domenica 17: torna il sole, ma le notti restano fredde

La giornata di domenica 17 sarà quella più stabile del periodo preso in esame. La presenza di una circolazione anticiclonica favorirà condizioni in prevalenza soleggiate su gran parte del territorio regionale. Il cielo sarà generalmente sereno o poco nuvoloso, mentre sui monti, nel corso del pomeriggio, potranno comparire tratti di nuvolosità più compatta.

Le precipitazioni saranno quasi ovunque assenti. Solo sui rilievi, durante le ore pomeridiane, sarà presente una probabilità bassa, compresa tra il 5 e il 25%, per qualche piovasco a tratti. Si tratterà comunque di fenomeni isolati e non diffusi.

Dal punto di vista delle temperature, la giornata mostrerà un andamento piuttosto netto. Fino al primo mattino i valori saranno più bassi rispetto a sabato, in modo leggero o moderato. Successivamente, nel corso della giornata, le temperature saliranno anche sensibilmente, risultando più alte, anche di molto, rispetto al giorno precedente. Nel pomeriggio saranno prossime alla media, mentre nelle altre ore resteranno sotto la media, in modo anche sensibile durante la notte.

I venti saranno deboli o moderati: in alta montagna proverranno da ovest, mentre altrove avranno direzione variabile. Il mare sarà calmo.

Lunedì 18: nuvole in aumento e nuove piogge dal pomeriggio

Il miglioramento domenicale sarà però temporaneo. Da lunedì 18 il Veneto vedrà un nuovo cambiamento, collegato al riavvicinamento dell’attuale circolazione ciclonica. La nuvolosità aumenterà progressivamente fino a rendere il cielo anche coperto a tratti dal pomeriggio.

La mattinata dovrebbe trascorrere senza precipitazioni. Il rischio di piogge crescerà invece tra il pomeriggio e la sera, quando la probabilità sarà medio-bassa, compresa tra il 25 e il 50%. Su varie zone sono attese piogge a tratti, in prevalenza modeste e localmente moderate.

Le temperature saranno in aumento, anche sensibile, rispetto a domenica. Questo rialzo termico accompagnerà però un contesto meteorologico meno stabile, con il ritorno di nubi e precipitazioni sparse. I venti saranno deboli o moderati: in alta montagna soffieranno da sud-ovest, mentre altrove avranno direzione variabile. Il mare sarà poco mosso.

Martedì 19: alternanza di piogge e rasserenamenti

Per martedì 19 le previsioni meteo Veneto indicano una giornata ancora variabile, con alternanza di piogge e rasserenamenti. Il quadro non sarà dunque pienamente stabile, ma caratterizzato da fasi diverse nel corso della giornata.

Le temperature saranno in aumento durante la notte, mentre di giorno tenderanno a calare. Si conferma quindi una fase meteorologica dinamica, con valori termici in evoluzione e condizioni atmosferiche non uniformi sul territorio regionale.

Mercoledì: pressione in aumento e valori vicini alla media

La tendenza successiva indica per mercoledì un nuovo aumento della pressione. Questo elemento dovrebbe favorire un miglioramento delle condizioni generali, dopo la fase più incerta tra lunedì e martedì.

Le temperature non saranno distanti dalla media, segnale di un progressivo ritorno verso condizioni più regolari per il periodo. Dopo un avvio segnato da valori inferiori alla norma, soprattutto nelle ore notturne, il Veneto potrebbe quindi ritrovare un quadro termico più equilibrato.

Meteo Veneto, il quadro dei prossimi giorni

Il meteo in Veneto resterà condizionato da una fase di transizione. Sabato sarà ancora possibile qualche fenomeno residuo, con temperature sotto la media. Domenica il tempo migliorerà in modo più evidente, grazie alla circolazione anticiclonica, ma le minime resteranno basse, soprattutto nelle ore notturne.

Il passaggio più delicato arriverà tra lunedì e martedì, quando il riavvicinamento della circolazione ciclonica porterà un nuovo aumento della nuvolosità e altre piogge locali. Mercoledì, infine, la pressione tornerà ad aumentare e le temperature dovrebbero riportarsi su valori non lontani dalla media.

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