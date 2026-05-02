Principio di incendio all’aeroporto di Milano Malpensa: intervento dei vigili del fuoco

Un incidente potenzialmente grave si è verificato oggi all’interno del Terminal 1 dell’Aeroporto di Milano Malpensa, dove un principio di incendio ha richiesto l’intervento immediato delle squadre dei vigili del fuoco. L’allerta è scattata in mattinata, quando il personale ha notato un inizio di incendio, e le forze di soccorso sono accorse prontamente per gestire la situazione. Non appena ricevuto l’allarme, le squadre dei distaccamenti di Busto Arsizio e Somma Lombardo, supportate da due partenze operative del Terminal 1, sono intervenute tempestivamente sul posto.

Il rapido intervento ha permesso di domare il focolaio prima che la situazione potesse peggiorare. Gli operatori hanno lavorato in sinergia per contenere le fiamme e mettere in sicurezza l’area interessata. “Le squadre sono intervenute con la massima prontezza, garantendo la sicurezza del sito”, ha dichiarato il comandante dei vigili del fuoco sul posto.

Fumo all’interno del tunnel di servizio

Nonostante il focolaio sia stato prontamente spento, sono ancora in corso operazioni di ventilazione nell’area. È stata segnalata la presenza di fumo all’interno del tunnel di servizio utilizzato per l’accesso dei fornitori. Il fumo, che si è propagato a causa dell’incendio, ha richiesto l’adozione di misure specifiche per garantire la sicurezza dell’intero terminal e la salubrità dell’aria. Le operazioni di ventilazione sono state avviate senza indugi per ridurre la concentrazione di fumo e permettere il ritorno alla normalità.

Nessun ferito, nessuna situazione di pericolo per i passeggeri

Fortunatamente, non si registrano persone ferite nell’incidente e le operazioni sono state svolte senza compromettere la sicurezza dei passeggeri presenti nell’aeroporto. “Non ci sono state situazioni di pericolo per i passeggeri e la situazione è sotto controllo”, ha dichiarato un portavoce dell’aeroporto di Milano Malpensa, rassicurando tutti coloro che temevano che l’incidente potesse causare disagi o danni significativi. Le autorità hanno confermato che non ci sono stati rallentamenti o interruzioni nei voli, grazie alla rapidità e all’efficienza degli interventi.

Le operazioni di messa in sicurezza

Le operazioni per la messa in sicurezza dell’area stanno continuando, con il coordinamento delle forze di sicurezza, del personale aeroportuale e dei vigili del fuoco. I tecnici sono al lavoro per monitorare costantemente l’area colpita e garantire che non vi siano ulteriori rischi. Le indagini per determinare le cause dell’incendio sono ancora in corso, ma le autorità locali non escludono che si possa trattare di un malfunzionamento di qualche impianto.

L’incidente odierno all’Aeroporto di Milano Malpensa ha mostrato una volta di più l’efficienza e la prontezza delle squadre di soccorso nell’affrontare situazioni di emergenza. Grazie alla rapida risposta dei vigili del fuoco e alla preparazione del personale aeroportuale, la situazione è tornata rapidamente sotto controllo senza alcun danno grave. L’aeroporto di Malpensa ha ribadito l’importanza della sicurezza e del monitoraggio continuo per prevenire qualsiasi eventualità, assicurando a tutti i viaggiatori che la normale operatività continua senza interruzioni.