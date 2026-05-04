Quella stella luminosa ad Ovest al tramonto non è una stella

Da qualche tempo, volgendo lo sguardo verso l’orizzonte occidentale subito dopo il calare del sole, è impossibile non notare un astro eccezionalmente brillante che sembra sfidare l’oscurità crescente del crepuscolo. Non si tratta di una stella lontana, né di un fenomeno atmosferico passeggero, ma del pianeta Venere che sta attualmente vestendo i panni della “Stella della Sera“. Con una magnitudine di -3.9, questo corpo celeste supera in luminosità qualsiasi altra stella della volta celeste, posizionandosi secondo soltanto alla Luna per splendore visibile a occhio nudo. Molti osservatori casuali rimangono incantati da questa luce ferma e potente che dominerà il panorama fino al prossimo ottobre. La sua presenza così marcata non è una coincidenza, ma il risultato di una precisa geometria orbitale che lo sta portando a diventare il protagonista assoluto delle nostre serate nel corso di tutto il 2026.

Il balletto orbitale tra Terra e Sole

Venere orbita più vicino al Sole rispetto alla Terra, un dettaglio tecnico che spiega perché non lo vediamo mai vagare nel mezzo del cielo notturno, ma sempre relativamente vicino all’orizzonte. Il pianeta appare alternativamente come “Stella della Sera” a Ovest dopo il tramonto o come “Stella del Mattino” a Est prima dell’alba. In questo periodo, Venere si trova a Est del Sole dal nostro punto di vista, una posizione che gli permette di risplendere maestoso nelle ore serali.

Mentre i mesi avanzano, il pianeta percorre la sua orbita interna, più veloce della nostra, e si avvicina progressivamente alla Terra. Questo inseguimento spaziale lo porterà alla cosiddetta “congiunzione inferiore“, il momento esatto in cui passerà tra noi e la nostra stella. Durante questo tragitto, Venere sembra arrampicarsi più in alto nel cielo post-tramonto, diventando ogni giorno più grande e visibile.

Fasi e luminosità: un paradosso celeste

Osservato attraverso un telescopio, Venere rivela un comportamento simile a quello della Luna: mostra le fasi. Quando il pianeta si trova sul lato opposto del Sole rispetto a noi, appare piccolo e completamente illuminato. Tuttavia, man mano che si sposta verso la Terra, la porzione illuminata dal Sole che riusciamo a vedere diminuisce. Il disco passa così da una forma gibbosa a una mezza luna, fino a diventare una sottile falce. Inoltre, esiste un fenomeno affascinante legato alla sua brillantezza: anche se la superficie illuminata visibile si riduce, il pianeta appare più luminoso perché la sua distanza dalla Terra diminuisce drasticamente. La dimensione maggiore della falce compensa ampiamente la minore percentuale di illuminazione, creando un effetto faro nel cielo crepuscolare che raggiunge il suo apice proprio quando il pianeta è più vicino a noi.

Le date da segnare sul calendario astronomico

Il 2026 offre diverse occasioni imperdibili per ammirare questo spettacolo. Il primo grande evento è fissato per il 9 giugno, quando Venere passerà vicinissimo a Giove in una spettacolare congiunzione bassa sull’orizzonte occidentale. Sarà un incontro visivo tra i 2 pianeti più luminosi del Sistema Solare, un quadro imperdibile per gli appassionati di fotografia astronomica.

Proseguendo nell’estate, il 12 agosto Venere raggiungerà la sua fase di “quarto”, apparendo illuminato esattamente al 50%. Pochi giorni dopo, il 15 agosto, toccherà la sua massima elongazione, ovvero la massima separazione apparente dal Sole. Il momento di massimo splendore avverrà invece il 18 settembre: in quella data, nonostante sia illuminato solo per il 26%, Venere brillerà con un’intensità senza pari grazie alla sua vicinanza al nostro pianeta.

Un ciclo che si ripete nel tempo

Dopo il picco di settembre, la falce di Venere diventerà sempre più sottile e spettacolare, trasformandosi in un frammento di luce nel crepuscolo prima di essere riassorbito dal bagliore solare. Entro ottobre 2026, il pianeta scomparirà dal cielo serale per poi riemergere trionfalmente all’alba all’inizio del 2027, iniziando un nuovo ciclo come “Stella del Mattino“. Queste apparizioni seguono un ritmo quasi magico: da Terra, il ciclo di Venere si ripete ogni 8 anni, un periodo durante il quale il pianeta compie esattamente 13 orbite attorno al Sole. È una risonanza orbitale che permette a generazioni di osservatori di prevedere e ammirare questo straordinario faro celeste, ricordandoci che quella “stella” così luminosa è in realtà un mondo vicino, avvolto da nubi riflettenti e regolato dalle leggi immutabili della fisica e della geometria.