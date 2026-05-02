Quindicenne muore nel lago di Como dopo un tuffo da un pontile a Mandello al Lario

Un quindicenne ha perso la vita oggi nel lago di Como, a Mandello al Lario, in provincia di Lecco, dopo essersi tuffato da un pontile. La tragedia si è consumata nelle acque del lago, dove il ragazzo si era immerso sotto gli occhi degli amici. Secondo quanto emerso, dopo il tuffo il giovane non sarebbe più riemerso. A quel punto gli amici, non vedendolo tornare in superficie, hanno immediatamente dato l’allarme, facendo scattare l’intervento dei soccorsi. La notizia più drammatica riguarda la rapidità con cui un momento trascorso sul lago di Como si è trasformato in tragedia. Il ragazzo, appena 15 anni, si era tuffato da un pontile a Mandello al Lario, ma dopo l’ingresso in acqua non è più ricomparso.

Sono stati gli amici presenti sul posto ad accorgersi che qualcosa non andava. Non vedendolo riemergere, hanno chiesto aiuto, permettendo l’attivazione immediata della macchina dei soccorsi.

Intervento di guardia costiera e vigili del fuoco

Sul posto sono intervenuti i mezzi navali della guardia costiera e l’elicottero dei vigili del fuoco, con a bordo i sommozzatori. Le operazioni di ricerca si sono concentrate nelle acque davanti al pontile da cui il quindicenne si era tuffato. I sommozzatori dei vigili del fuoco hanno poi recuperato il corpo del ragazzo sul fondale. Per il giovane non c’è stato nulla da fare.

Il corpo del quindicenne morto nel lago di Como è stato individuato e recuperato sul fondale dai sommozzatori intervenuti con l’elicottero dei vigili del fuoco. La dinamica esatta dell’accaduto è ancora in fase di ricostruzione. La presenza dei soccorritori e dei mezzi navali ha richiamato l’attenzione nella zona di Mandello al Lario, dove la tragedia ha profondamente colpito chi si trovava sul posto.

Carabinieri al lavoro per ricostruire la dinamica

Sul luogo della tragedia sono presenti anche i carabinieri, impegnati negli accertamenti necessari per ricostruire con precisione quanto accaduto. Gli investigatori dovranno chiarire la sequenza dei fatti, dal momento del tuffo fino all’allarme lanciato dagli amici.

Al momento, le informazioni disponibili indicano che il ragazzo si era tuffato da un pontile e che, non riemergendo, ha fatto scattare la richiesta di soccorso.