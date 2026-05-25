Ragazzi connessi: a Roma un “question time” sull’uso dei social, l’intelligenza artificiale e i rischi digitali

Roma si prepara a ospitare il prossimo 27 maggio un evento innovativo dedicato ai temi più sentiti dai giovani: “Ragazzi connessi, diritti e salute nell’ambiente digitale“. Promosso dalla Commissione parlamentare per l’infanzia e l’adolescenza, presieduta dall’on. Michela Vittoria Brambilla, in collaborazione con l’UNICEF, l’iniziativa propone un format inedito di confronto diretto tra i giovani e un panel di esperti sui principali fenomeni digitali che influenzano la vita quotidiana delle nuove generazioni. L’evento si caratterizza come un vero e proprio “question time”, nel quale i giovani volontari di Younicef, dello YAB (Youth Advisory Board) e dello Steering Group di U-Report On The Move di UNICEF assumeranno il ruolo di interroganti, ponendo domande mirate su cinque tematiche specifiche legate al mondo digitale. Gli esperti selezionati saranno chiamati a rispondere direttamente, offrendo un’occasione rara di dialogo tra giovani e professionisti.

“È fondamentale dare voce ai ragazzi, ascoltare le loro domande e le loro preoccupazioni sull’uso delle tecnologie digitali, offrendo risposte concrete da chi studia e affronta quotidianamente questi temi”, ha dichiarato l’on. Michela Vittoria Brambilla, sottolineando l’importanza del coinvolgimento diretto dei giovani nella discussione sui propri diritti digitali e sulla loro salute online.

Rischi della dipendenza digitale: l’intervento della Prof.ssa Chieffo

Il primo tema affrontato sarà quello dei rischi della dipendenza da dispositivi digitali e social network. A intervenire sarà la Prof.ssa Daniela Chieffo, Responsabile dell’Unità di psicologia clinica del Policlinico Gemelli di Roma, che approfondirà come l’uso eccessivo delle tecnologie possa influire sul benessere psicologico dei giovani, sulle relazioni e sulla vita scolastica, offrendo strumenti di prevenzione e strategie di gestione.

Intelligenza artificiale: luci e ombre secondo il Prof. Pireddu

Un focus particolare sarà dedicato a luci e ombre dell’intelligenza artificiale, tema affrontato dal Prof. Mario Pireddu, Professore associato di Tecnologie per la formazione all’Università degli studi della Tuscia. Il dibattito si concentrerà su come l’IA stia trasformando il mondo della scuola, dei social media e delle interazioni quotidiane, evidenziando potenzialità e criticità.

Il terzo intervento affronterà la società degli schermi e il modo in cui i social network stanno cambiando le abitudini dei giovani. A prendere la parola sarà il Dott. Antonio Affinita, Direttore generale del MOIGE, che illustrerà come i social possano influire sulla percezione di sé, sulle relazioni e sulla capacità critica dei ragazzi, sottolineando la necessità di educazione digitale e consapevolezza.

Fake news e infosfera: la guida del Prof. Quattrociocchi

Il tema delle fake news e dell’orientamento nell’infosfera sarà trattato dal Prof. Walter Quattrociocchi, Professore ordinario di Informatica all’Università di Roma La Sapienza. L’esperto approfondirà le modalità con cui le informazioni vengono diffuse online e come distinguere tra contenuti affidabili e manipolazioni, offrendo strumenti concreti per navigare consapevolmente nel mare di dati digitali.

Infine, si discuterà di odio online, discriminazioni e responsabilità nella rete. La psicologa e criminologa Aurora Barbari, sottotenente dei Carabinieri del ruolo tecnico, analizzerà fenomeni di bullismo, discriminazione e hate speech, illustrando strategie per affrontare e prevenire comportamenti aggressivi sul web.

L’apertura dei lavori: Brambilla e De Mitri

L’incontro sarà preceduto dagli interventi istituzionali dell’on. Michela Vittoria Brambilla e di Matteo De Mitri, consigliere dell’UNICEF Italia, che introdurranno il tema dei diritti dei minori nell’era digitale e l’importanza di creare spazi sicuri e consapevoli per i giovani utenti online.

L’evento rappresenta un momento unico di dialogo e confronto, pensato per stimolare riflessioni profonde sui temi della salute digitale, della responsabilità online e della gestione consapevole delle tecnologie nella vita dei ragazzi.