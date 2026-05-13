Riapertura rinviata sul Colle del Nivolet: neve ancora troppo abbondante

Slitta la riapertura del tratto ad alta quota della strada provinciale 50 del Colle del Nivolet, a causa del consistente accumulo di neve che continua a interessare la carreggiata e i versanti sovrastanti. La Città Metropolitana di Torino ha comunicato che, compatibilmente con l’evoluzione delle condizioni meteorologiche, nei prossimi giorni prenderanno avvio le operazioni di sgombero neve e pulizia del piano viabile. Al momento, infatti, la quantità di neve presente non consente ancora di intervenire in sicurezza. Le attività di pulizia vengono svolte ogni anno dal personale e dai mezzi del Circolo di Pont Canavese della Direzione Viabilità 1 della Città metropolitana di Torino, una squadra impegnata nel ripristino della percorribilità della strada dopo la stagione invernale.