Riapertura rinviata sul Colle del Nivolet: neve ancora troppo abbondante

La Città Metropolitana di Torino posticipa le operazioni di sgombero sulla SP50. Nei prossimi giorni, condizioni meteo permettendo, inizieranno gli interventi per liberare la carreggiata ad alta quota

colle nivolet

Slitta la riapertura del tratto ad alta quota della strada provinciale 50 del Colle del Nivolet, a causa del consistente accumulo di neve che continua a interessare la carreggiata e i versanti sovrastanti. La Città Metropolitana di Torino ha comunicato che, compatibilmente con l’evoluzione delle condizioni meteorologiche, nei prossimi giorni prenderanno avvio le operazioni di sgombero neve e pulizia del piano viabile. Al momento, infatti, la quantità di neve presente non consente ancora di intervenire in sicurezza. Le attività di pulizia vengono svolte ogni anno dal personale e dai mezzi del Circolo di Pont Canavese della Direzione Viabilità 1 della Città metropolitana di Torino, una squadra impegnata nel ripristino della percorribilità della strada dopo la stagione invernale.

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