Rivalta di Reggio Emilia: 14enne muore annegato nel torrente Crostolo

Un episodio drammatico ha segnato la mattinata di oggi a Rivalta, frazione di Reggio Emilia, dove il corpo di un 14enne è stato recuperato dai sommozzatori dalle acque del torrente Crostolo. Il ragazzo si era trovato insieme ad alcuni amici per fare un bagno, ma improvvisamente non è più riemerso dall’acqua, scatenando l’allarme tra i presenti. Secondo le prime informazioni, il giovane si trovava nel torrente con un gruppo di amici per trascorrere del tempo immerso nella natura e rinfrescarsi nelle acque. In un momento di gioco e divertimento, il ragazzo non è più riemerso, lasciando gli amici in forte apprensione. “Gli amici hanno allertato i soccorsi”, riferiscono le fonti presenti sul posto, dando il via a una complessa operazione di ricerca.

L’intervento di Polizia, Vigili del Fuoco e 118

Sul posto sono intervenuti rapidamente la Polizia di Stato, i Vigili del Fuoco e il personale sanitario del 118, impegnati nel tentativo di soccorrere il giovane. I sommozzatori hanno setacciato le acque del torrente Crostolo fino al recupero del corpo, confermando il peggiore degli esiti. L’operazione ha richiesto grande coordinamento tra le forze di soccorso, impegnate a gestire la situazione in un contesto particolarmente delicato e difficile da raggiungere lungo le sponde del torrente.

Reazioni della comunità locale

La notizia ha profondamente colpito la comunità di Rivalta e l’intera provincia di Reggio Emilia. Un giovane così giovane, impegnato in un momento di svago con gli amici, ha perso la vita in circostanze improvvise. L’episodio mette in evidenza i rischi connessi ai corsi d’acqua, anche quando appaiono tranquilli, e richiama l’attenzione sull’importanza della prudenza in situazioni di questo tipo.

Le autorità stanno ora proseguendo con gli accertamenti per chiarire la dinamica dei fatti, mentre amici e familiari affrontano il dolore per la perdita di un ragazzo di soli 14 anni.