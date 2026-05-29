Saga, la missione dell’ESA per proteggere l’Europa con la crittografia quantistica dallo spazio

La missione Saga, acronimo di Secure and cryptographic, è l’iniziativa dell’Agenzia Spaziale Europea dedicata alla distribuzione di chiavi crittografiche altamente sicure dallo spazio attraverso la Quantum Key Distribution, nota come QKD. In un contesto in cui le minacce informatiche continuano a evolversi, le tecnologie sviluppate e dimostrate nell’ambito di Saga sono pensate per rafforzare la resilienza digitale e l’autonomia strategica dell’Europa, sostenendo comunicazioni altamente sicure. La missione si inserisce in uno scenario in cui la protezione dei dati istituzionali sensibili è sempre più centrale. L’obiettivo di Saga è dimostrare tecnologie capaci di aumentare la sicurezza delle comunicazioni, sfruttando le proprietà della fisica quantistica e l’infrastruttura spaziale per superare alcuni limiti dei sistemi terrestri.

Cos’è la QKD e perché è centrale per la sicurezza delle comunicazioni

La QKD, o Quantum Key Distribution, è una tecnologia che utilizza le leggi della fisica quantistica per condividere in modo sicuro le chiavi di crittografia tra due soggetti. Nella distribuzione QKD, la chiave viene suddivisa in bit e inviata utilizzando singole particelle di luce, chiamate fotoni. Qualsiasi tentativo di intercettare i fotoni ne modifica lo stato quantistico, permettendo così alle due parti di rilevare immediatamente eventuali tentativi di intercettazione.

“L’idea alla base della distribuzione quantistica delle chiavi è quella di condividere un segreto tra due parti in modo che possano utilizzarlo come chiave per crittografare i propri dati. Non si effettua direttamente la crittografia e non si trasmette alcuna forma di informazione. Si condivide semplicemente un segreto comune, che è una stringa casuale”, spiega Daniele Dequal, Ingegnere Capo del progetto Saga QKD presso l’ESA.

Il principio alla base della distribuzione quantistica delle chiavi è quindi la condivisione di un segreto comune, una stringa casuale che può essere utilizzata come chiave crittografica. Non si tratta di trasmettere direttamente dati cifrati, ma di creare una base sicura per la successiva protezione delle comunicazioni.

I bit quantistici e il ruolo dei fotoni nella missione Saga

Nel sistema QKD, i bit quantistici sono le unità fondamentali dell’informazione quantistica. A differenza dei bit dei computer classici, che possono esistere soltanto come 0 o 1, i bit quantistici possono esistere in più stati o combinazioni contemporaneamente. Nella Quantum Key Distribution, questi bit quantistici sono solitamente codificati su fotoni, consentendo lo scambio sicuro delle chiavi di crittografia.

La missione Saga si basa proprio su segnali ottici estremamente deboli, ovvero bit quantistici trasmessi tramite collegamenti laser. Questa caratteristica è diventata uno degli elementi centrali anche nella costruzione dell’identità visiva della missione, dove il linguaggio simbolico è stato utilizzato per rappresentare una tecnologia complessa come la meccanica quantistica.

La patch di missione e la sfida di rappresentare la meccanica quantistica

Mentre proseguono i preparativi per la missione, al team Saga è stato chiesto di sviluppare una patch della missione. La domanda centrale è stata come rappresentare visivamente una missione basata sulla meccanica quantistica, trasformando concetti complessi come la QKD, i fotoni, i collegamenti laser e la sicurezza crittografica in un’immagine riconoscibile.

Il team ha scelto la strada del simbolismo. Le immagini di animali sono relativamente rare tra le patch delle missioni dell’ESA, ma in questo caso sono state considerate particolarmente efficaci per comunicare l’identità del progetto. “Mi piace il fatto che possiamo avere un animale come simbolo associato a una missione, perché questo è molto più versatile,” afferma Pablo Sarasa Delgado, Responsabile di Progetto di Saga.

Da questo approccio è nata una rappresentazione capace di unire la dimensione tecnica della missione, il suo significato strategico e una forte identità europea. Il simbolo scelto è il lupo, specie originaria dell’Europa e associata a coordinamento, vigilanza e protezione.

Il lupo come simbolo della missione Saga

Il lupo è stato scelto come elemento centrale della patch per il suo valore simbolico e per le analogie con la missione Saga. I lupi sono creature prevalentemente notturne, capaci di percepire e orientarsi in ambienti con scarsa illuminazione. Allo stesso modo, la missione si basa su segnali ottici estremamente deboli, cioè bit quantistici trasmessi attraverso collegamenti laser.

Il lupo rappresenta inoltre una figura profondamente radicata nell’immaginario europeo. “Il lupo è un animale che, personalmente, mi piace ed è molto diffuso in tutta l’Italia centrale, da dove provengo. È anche un animale molto intelligente, logico e organizzato” ha sottolineato Riccardo Duca, Performance Lead end-to-end di Saga.

Il legame con l’Europa emerge anche attraverso il mito della fondazione di Roma, indissolubilmente connesso alla figura del lupo. Roma può essere considerata una delle città fondatrici dell’Europa e, per coincidenza, anche il principale appaltatore di Saga, Thales Alenia Space, ha sede lì. Questo rafforza ulteriormente il ruolo del lupo nell’identità della missione.

Cooperazione, branco e futuro della rete QKD europea

Il simbolismo del lupo non si limita alla geografia o alla mitologia. I lupi operano in branco, non da soli, e questo principio è stato visto dal team come un riflesso del futuro della missione Saga. Sebbene la missione fungerà inizialmente da primo dimostratore mirato a servizi QKD ad alta sicurezza, ha il potenziale per espandersi in una rete più ampia.

“Un lupo solitario può ottenere molte cose, ma attraverso la cooperazione può ottenere molto di più. Ed è esattamente ciò che faremo prima con Saga e poi con EuroQCI. In questo modo, le capacità della missione saranno notevolmente potenziate”, ha sottolineato Pablo Sarasa Delgado.

Il lupo diventa così anche il simbolo dello sforzo collaborativo alla base della missione e del suo ecosistema più ampio, che riunisce l’ESA, la Commissione Europea, gli Stati Membri e l’industria europea. La missione Saga si collega quindi a una prospettiva più ampia, quella di EuroQCI, con l’obiettivo di potenziare le capacità europee nel campo delle comunicazioni sicure.

La stella, i laser e l’Europa nella patch di Saga

La dimensione cooperativa della missione è rappresentata visivamente anche dalla stella presente sul logo, che emette raggi laser su uno sfondo di stelle più piccole. Il satellite di Saga è destinato a diventare la prima stella di una futura costellazione.

Nella patch, i laser si estendono da una stella centrale verso l’esterno, attraversando il continente europeo sottostante. L’immagine richiama il ruolo della missione nel collegare diverse nazioni europee attraverso tecnologie di comunicazione sicura basate sulla crittografia quantistica.

“Abbiamo l’Europa sotto la stella e abbiamo due raggi che collegano diverse nazioni europee, il che trasmette un bel messaggio sul ruolo dell’ESA nel sostenere la cooperazione tra i suoi Stati Membri”, afferma Enrico Casini, Responsabile dell’Ingegneria della Sicurezza di Saga.

La patch diventa quindi una sintesi visiva della missione: una stella come primo elemento di una futura costellazione, raggi laser come collegamenti sicuri e l’Europa come territorio protetto e connesso.

L’ululato del lupo e la QKD spaziale oltre i limiti terrestri

Anche l’ululato del lupo ha trovato un parallelo inatteso con la missione. I richiami del lupo possono viaggiare su distanze incredibilmente lunghe, in modo analogo alla QKD spaziale, che consente lo scambio di chiavi di crittografia oltre i limiti dei sistemi terrestri.

La QKD terrestre è generalmente limitata a circa 150 km senza stazioni ripetitrici, mentre i satelliti possono estendere le comunicazioni sicure attraverso i continenti. Questo aspetto rende lo spazio un elemento fondamentale per superare le limitazioni geografiche delle infrastrutture terrestri e ampliare la portata delle comunicazioni crittografiche sicure.

In questa prospettiva, Saga rappresenta un passaggio verso una capacità europea più ampia, in cui la distribuzione quantistica delle chiavi può diventare parte di una rete continentale per la protezione delle comunicazioni istituzionali e strategiche.

Saga a difesa dell’Europa digitale

L’associazione più forte del lupo nella patch resta quella della vigilanza. “Il lupo sul logo sta proteggendo l’Europa”, ha affermato Lucie Bricout, Lead Space Segment Engineer di Saga.

Questa immagine sintetizza il ruolo della missione Saga: proteggere i dati istituzionali sensibili in un ambiente digitale sempre più vulnerabile. Il lupo, vigile, intelligente e discretamente attento, riflette la responsabilità della missione nel contribuire alla sicurezza digitale europea.

Attraverso la Quantum Key Distribution, l’impiego dei fotoni, i collegamenti laser e lo sviluppo di una futura rete connessa a EuroQCI, Saga punta a diventare un dimostratore strategico per la crittografia quantistica dallo spazio. La patch con il lupo, la stella e i raggi laser traduce in simboli visivi una missione che unisce tecnologia, protezione, cooperazione e identità europea.