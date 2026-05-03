Scoperta DESI HVS1: una stella “proiettile” antichissima espulsa dal centro della Via Lattea

Gli astronomi cinesi hanno annunciato la scoperta di DESI-HVS1, che potrebbe essere una vecchia stella iperveloce povera di metalli, originaria del centro galattico. La scoperta, basata sui dati dello strumento DESI (Dark Energy Spectroscopic Instrument) e del satellite Gaia dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA), è stata descritta in dettaglio in un articolo di ricerca pubblicato sul server di preprint arXiv. Le stelle iperveloci (HVS) hanno velocità sostanzialmente più elevate (di solito superiori a 500km/s) rispetto al resto della popolazione stellare di una galassia, il che permette loro persino di sfuggire alle galassie che le ospitano. Sono generalmente prodotte dal cosiddetto meccanismo di Hills, quando un sistema binario viene disgregato da un buco nero supermassiccio (SMBH) al centro di una galassia.

Dato che il centro galattico, con il suo forte potenziale gravitazionale del buco nero supermassiccio, è uno degli ambienti più dinamici ed estremi della Via Lattea, produce frequenti interazioni dinamiche. Per questo motivo, potrebbe essere un buon luogo per la ricerca di nuove stelle iperveloci. Tuttavia, ad oggi, solo poche di queste stelle possono essere direttamente collegate a un’origine nel centro galattico, poiché le incertezze nelle distanze e nei moti propri limitano la precisione delle integrazioni delle orbite all’indietro per queste stelle iperveloci distanti.

Espulsa dal centro della nostra galassia

Ora, un team di astronomi guidato da Shunhong Deng dell’Università dell’Accademia Cinese delle Scienze ha identificato una stella che potrebbe essere una stella iperveloce espulsa dal centro galattico. Hanno riportato la scoperta di DESI-HVS1, una vecchia stella di tipo F a bassa massa e povera di metalli, che hanno classificato come candidata a stella iperveloce.

“Riportiamo la scoperta e l’analisi dettagliata di DESI-HVS1, la prima candidata HVS di origine GC, antica, di bassa massa e di tipo tardivo, identificata utilizzando la spettroscopia di DESI DR1 e l’astrometria di precisione di Gaia DR3“, scrivono i ricercatori.

Le proprietà di DESI-HVS1

Secondo l’articolo, DESI-HVS1 si trova a circa 12.300 anni luce di distanza e ha una velocità totale galattocentrica di circa 523km/s, quindi paragonabile alla velocità di fuga nella sua posizione. Gli astronomi hanno osservato che la posizione e il vettore velocità attuali di DESI-HVS1 suggeriscono un movimento di allontanamento dal disco galattico e verso l’esterno dalla Via Lattea interna.

I dati raccolti indicano che DESI-HVS1 è passata entro 1.300 anni luce dal centro galattico circa 12,9 milioni di anni fa, con una velocità di espulsione stimata di 682km/s. La sua orbita rimane fortemente balistica, mostrando un chiaro punto di svolta vicino al perigalattico e un solo attraversamento del piano galattico. Lo studio ha anche rilevato che DESI-HVS1 ha una massa di 0,76 masse solari, una temperatura effettiva di 6.198 K e una metallicità di -1,64 dex. L’età di questa stella è stimata in circa 14,1 miliardi di anni.

Sulla base di questi risultati, gli autori dell’articolo hanno concluso che DESI-HVS1 è la prima stella ad alta velocità (HVS) vecchia, di bassa massa e povera di metalli, compatibile con un’origine dal centro galattico tramite il meccanismo di Hills. Pertanto, se confermata, questa scoperta estenderà la popolazione conosciuta di HVS espulse dal centro galattico, oltre le stelle giovani e massicce precedentemente identificate.