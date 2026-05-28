Sempre più consensi per aumentare di 5 euro il prezzo delle sigarette (anche elettroniche) contro il boom dei tumori

La mobilitazione civile e scientifica contro il tabagismo ha raggiunto un obiettivo fondamentale per il futuro della sanità italiana. La raccolta di firme a sostegno della proposta di legge d’iniziativa popolare che mira a incrementare di 5 euro il prezzo dei prodotti da fumo e da inalazione di nicotina ha ufficialmente tagliato il traguardo delle 50 mila adesioni. Questo risultato impone adesso che il progetto normativo venga depositato, accolto e discusso all’interno delle aule del Parlamento.

I promotori della campagna denominata “5 euro contro il fumo” hanno espresso profonda soddisfazione per la rapidità con cui i cittadini hanno risposto all’appello. In una nota congiunta, l’Associazione italiana di oncologia medica (Aiom), la Fondazione Airc per la ricerca sul cancro, la Fondazione Umberto Veronesi e la Fondazione Aiom hanno sottolineato come il traguardo sia stato ottenuto in appena quattro mesi dal lancio dell’iniziativa. Le quattro organizzazioni, da sempre in prima linea nella tutela della salute e nella ricerca scientifica, chiedono ora alle istituzioni politiche una risposta tempestiva, auspicando un iter legislativo rapido analogo a quello che ha recentemente portato all’approvazione della legge sull’oblio oncologico.

L’impatto economico come deterrente contro il tabagismo

Dal punto di vista delle strategie di sanità pubblica, l’aumento del prezzo dei prodotti del tabacco non rappresenta una mera misura fiscale, bensì uno degli strumenti di prevenzione oncologica e cardiovascolare più efficaci a disposizione dei governi. L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha ampiamente dimostrato che l’innalzamento dei costi dei pacchetti di sigarette e dei dispositivi di inalazione di nicotina agisce come un potente deterrente economico, specialmente tra le fasce di popolazione più vulnerabili e tra i giovani.

I ragazzi e gli adolescenti mostrano un’elevata sensibilità al prezzo dei beni di consumo. Incrementare in modo significativo il costo d’acquisto significa ridurre drasticamente l’accessibilità economica ai prodotti da fumo, impedendo l’instaurarsi di una precoce dipendenza da nicotina. Inoltre, un prezzo elevato incentiva i fumatori di lunga data a intraprendere percorsi di disassuefazione, riducendo complessivamente la prevalenza del fumo a livello nazionale e alleggerendo la pressione sul sistema sanitario nel medio e lungo termine.

Le evidenze scientifiche e i danni correlati al fumo

Le ragioni mediche che sostengono questa proposta di legge sono supportate da decenni di studi epidemiologici e clinici. Il fumo di tabacco rimane la principale causa di morte prevenibile nel mondo occidentale. La letteratura scientifica certifica che il tabagismo è direttamente responsabile di circa il novanta per cento dei casi di tumore al polmone, una delle neoplasie più aggressive e con i tassi di mortalità più elevati. Le sostanze cancerogene sprigionate dalla combustione provocano alterazioni del DNA cellulare che, nel tempo, portano allo sviluppo di masse tumorali non solo nei polmoni, ma anche nel cavo orale, nella laringe, nell’esofago, nella vescica e nel pancreas.

Oltre all’ambito oncologico, il consumo di tabacco e derivati danneggia gravemente l’apparato cardiocircolatorio. La nicotina e il monossido di carbonio accelerano il processo di aterosclerosi, aumentano la pressione arteriosa e favoriscono la formazione di trombi, elevando drasticamente il rischio di infarto del miocardio e di ictus cerebrale. Anche le nuove frontiere del fumo, come le sigarette elettroniche e i prodotti a tabacco riscaldato, sebbene spesso percepiti come meno dannosi, rilasciano sostanze chimiche e metalli pesanti in grado di causare infiammazione polmonare cronica e danni endoteliali, confermando la necessità di includerli in qualsiasi provvedimento restrittivo.

Sostenere il Servizio Sanitario Nazionale attraverso la prevenzione

Un altro pilastro fondamentale della campagna promossa da AIOM, AIRC e Fondazione Veronesi risiede nella destinazione delle risorse economiche generate dall’eventuale aumento dei prezzi. I proventi derivanti dalla nuova tassazione potrebbero essere interamente vincolati al Servizio Sanitario Nazionale, creando un fondo dedicato al finanziamento delle terapie oncologiche più avanzate, all’acquisto di farmaci innovativi e al potenziamento degli screening gratuiti per la diagnosi precoce.

Curare le patologie fumo-correlate comporta costi esorbitanti per la sanità pubblica, tra ospedalizzazioni, interventi chirurgici, trattamenti chemioterapici e riabilitazioni. Introdurre una tassa di scopo sui prodotti da fumo permette di applicare il principio secondo cui chi genera un costo sociale e sanitario contribuisce direttamente al sostentamento del sistema che dovrà farsene carico. Questo approccio non solo garantirebbe la sostenibilità economica del welfare sanitario, ma permetterebbe anche di investire massicciamente in campagne di sensibilizzazione nelle scuole e nei luoghi di lavoro.

Dal consenso popolare al dibattito parlamentare

Il raggiungimento delle 50 mila firme rappresenta il passaggio formale che trasforma un’istanza scientifica e sociale in un preciso dovere politico per i parlamentari italiani. Il vasto consenso ottenuto dimostra che la popolazione ha sviluppato una profonda consapevolezza riguardo ai pericoli del fumo e all’importanza di tutelare la salute pubblica attraverso riforme strutturali. La palla passa ora alla Camera e al Senato, chiamati a esaminare l’articolato della proposta.

I promotori auspicano che il dibattito politico possa superare le logiche di schieramento e concentrarsi sul valore etico e scientifico del provvedimento. Come ricordato dalle associazioni scientifiche, la rapidità con cui le istituzioni hanno legiferato in passato su temi legati alla tutela dei pazienti oncologici dimostra che, di fronte a emergenze sanitarie e sociali evidenti, la politica sa agire con tempestività. La lotta al tabagismo rappresenta la sfida preventiva più urgente del nostro tempo e l’approvazione di questa legge costituirebbe un passo decisivo verso una generazione libera dal fumo.