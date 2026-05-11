Siccità, Autorità bacino Appennino centrale: severità idrica normale in Toscana

Severità idrica normale in Toscana. Lo rileva il monitoraggio dell’Autorità di bacino dell’Appennino centrale (Aubac), competente per i territori di Toscana, Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo. Tra l’1 e l’8 maggio, si sottolinea in una nota, il Distretto dell’Appennino centrale ha registrato condizioni inizialmente asciutte, seguite da precipitazioni moderate concentrate tra il 5 e il 6 maggio, più significative in Toscana, con temperature nel complesso lievemente superiori alla media del periodo. Nel complesso, lo scenario della severità idrica a scala distrettuale si mantiene su un livello complessivamente basso, con dinamiche territoriali differenziate.

Per la Regione Toscana, con riferimento alle porzioni di territorio ricadenti nel Distretto dell’Appennino centrale, si confermano condizioni di severità idrica normale. Nel periodo considerato, le precipitazioni si sono concentrate prevalentemente tra il 5 e il 6 maggio, con apporti più significativi rispetto alla settimana precedente e cumulati medi regionali pari a circa 17mm nella giornata del 5 maggio. Tali condizioni contribuiscono al mantenimento di un quadro della risorsa coerente con i fabbisogni del territorio, anche in continuità con gli apporti utili registrati nei periodi precedenti.