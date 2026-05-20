Siccità Lombardia: migliora lo stato delle riserve idriche dopo il recente maltempo ma le previsioni non confortano

Migliora lo stato delle riserve idriche in Lombardia ma incombe lo spettro di condizioni anticicloniche e di forte caldo, che potrebbero impattare negativamente. È il quadro che emerge dal tavolo regionale sulle riserve idriche, riunitosi oggi in Palazzo Lombardia. “A livello regionale, lo stato delle riserve idriche è migliorato rispetto a tre settimane fa, quando il tavolo si è riunito l’ultima volta. Ad oggi, abbiamo il 27,8% di risorsa in meno rispetto alla media storica. Ci sono state alcune precipitazioni nevose, che purtroppo non colmano il deficit, ma hanno arrestato la diminuzione delle riserve idriche. E soprattutto, grazie alle piogge delle ultime settimane e ad una gestione particolarmente cautelativa delle erogazioni, abbiamo potuto stoccare risorsa preziosa nei grandi laghi”, ha affermato Massimo Sertori, assessore di Regione Lombardia con delega alle Risorse idriche. Al tavolo presente anche il Segretario generale dell’Autorità di bacino distrettuale del Fiume Po, Alessandro Delpiano, con il quale si è registrata piena sintonia, e tutti gli stakeholders interessati.

“Bene abbiamo fatto nel corso dello scorso tavolo regionale – sottolinea Sertori – ad invitare alla cautela e chiedere di posticipare la stagione irrigua. A questo proposito ringrazio i gestori dei laghi e i consorzi di bonifica per aver raccolto questo invito”.

Preoccupano le previsioni meteo

“Durante il prossimo Osservatorio permanente dell’Autorità di bacino del Fiume Po – continua l’assessore – chiederemo di mantenere la severità idrica ‘media’ per i bacini lombardi più sofferenti (Serio, Brembo). Adda e Oglio, ad oggi, presentano condizioni di severità idrica ‘bassa’, ma restano sorvegliati speciali. Le previsioni meteorologiche per le prossime settimane non ci lasciano tranquilli; quindi, ritengo opportuno riconvocare il tavolo prima della metà di giugno, per valutare l’evoluzione dello stato delle riserve idriche e definire congiuntamente le azioni da porre in essere per gestire al meglio le acque lombarde”. “La data del prossimo tavolo – conclude Sertori – previsto indicativamente l’11 giugno, sarà confermata a breve”.