Sospetto avvistamento di drone: aeroporto di Monaco chiuso per un’ora

Questa mattina l’aeroporto di Monaco ha subito una sospensione temporanea dei voli a causa del sospetto avvistamento di un drone, causando disagi per circa un’ora. La chiusura delle piste è stata decisa dopo che due piloti hanno segnalato un incidente sospetto poco dopo le 9:00, secondo quanto riferito da un portavoce della polizia. L’allerta ha portato le autorità aeroportuali e le forze di sicurezza a intervenire rapidamente per garantire la protezione dei passeggeri e del personale presente nello scalo. “In coordinamento con il controllo del traffico aereo tedesco, le autorità di sicurezza hanno quindi deciso di chiudere le piste”, ha spiegato un portavoce della polizia.

Per monitorare la situazione, è stato impiegato un elicottero della polizia, mentre il personale di sicurezza era attivamente impegnato a “chiarire la situazione”, aggiunge il portavoce. L’intervento immediato ha permesso di contenere qualsiasi potenziale rischio legato alla presenza del drone nello spazio aereo dell’aeroporto.

Ripresa del traffico aereo

Il traffico aereo è ripreso regolarmente alle 10:05, secondo quanto dichiarato dal portavoce dell’aeroporto di Monaco. Una successiva “ricerca approfondita condotta dai servizi di emergenza non ha rivelato alcuna minaccia” per la pubblica sicurezza, sottolinea lo stesso portavoce, confermando che la situazione è tornata alla normalità senza incidenti.

L’episodio evidenzia la crescente attenzione verso la gestione dei droni in prossimità degli aeroporti, dove anche la minima presenza di velivoli non autorizzati può causare interruzioni significative e mettere a rischio la sicurezza del traffico aereo. L’intervento tempestivo delle autorità e il coordinamento con il controllo del traffico aereo tedesco hanno permesso di contenere eventuali rischi e di garantire una rapida ripresa delle operazioni.

La vicenda di questa mattina al aeroporto di Monaco sottolinea l’importanza dei protocolli di sicurezza e della collaborazione tra piloti, polizia e autorità aeroportuali. Nonostante l’allarme iniziale, gli accertamenti hanno confermato l’assenza di minacce, permettendo al traffico aereo di riprendere senza ulteriori disagi per i voli programmati.