Spagna, incendio nel Parco nazionale di Doñana: fiamme sotto controllo dopo 3 giorni di emergenza

Dopo oltre 3 giorni di emergenza, l’incendio divampato in Spagna domenica, nell’area del Parco nazionale di Doñana, è stato stabilizzato nella serata di ieri, poco dopo le 23. Le fiamme hanno interessato circa 330 ettari di territorio di grande valore ecologico, all’interno di uno degli ecosistemi protetti più rilevanti d’Europa e riconosciuto come patrimonio mondiale dell’UNESCO. A renderlo noto è stato l’assessore andaluso alla Presidenza e alle Emergenze, Antonio Sanz, attraverso un messaggio diffuso sui social, nel quale ha ringraziato il lavoro delle squadre del Servizio di estinzione degli incendi forestali dell’Andalusia e dei soccorritori impegnati senza sosta.

Secondo quanto riferito dalle autorità, le squadre hanno operato per 3 giorni in condizioni particolarmente difficili, affrontando vento forte, bassa umidità e un terreno complesso. In totale sono stati mobilitati oltre 400 operatori, supportati da una trentina di mezzi aerei, 19 autobotti e numerosi trattori. Nonostante il miglioramento della situazione e la stabilizzazione del fronte del fuoco, i vigili del fuoco restano ancora al lavoro per completare le operazioni di bonifica dell’area interessata. Nel frattempo, proseguono le indagini sulle cause dell’incendio condotte dalla Guardia Civil, che al momento non esclude l’ipotesi di un’origine dolosa.