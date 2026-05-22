Spazio, gli ETF spaziali registrano un boom senza precedenti per l’effetto SpaceX

Il fervore che circonda la prossima quotazione in borsa di SpaceX sta generando un’onda d’urto senza precedenti nei mercati dei capitali globali, spingendo il settore dei fondi indicizzati verso una crescita verticale straordinaria. Secondo quanto emerso da un’approfondita analisi strategica pubblicata dall’agenzia di stampa Reuters, gli ETF spaziali (Exchange-Traded Funds) stanno letteralmente decollando a Wall Street, trainati da una vera e propria corsa all’oro da parte delle società di gestione che fanno a gara per posizionare sul mercato nuovi prodotti finanziari prima dello storico debutto. I dati statistici tracciati dalla società di ricerca Morningstar Direct certificano la portata monumentale di questo fenomeno, evidenziando come i fondi legati all’economia dello Spazio abbiano attirato ben 1,3 miliardi di dollari di nuova liquidità solo nell’ultimo mese. Questa massiccia iniezione di capitali ha catapultato la massa totale in gestione di questo segmento embrionale alla cifra record di 3,3 miliardi di dollari. L’analista di Morningstar, Bryan Armour, ha commentato la situazione sottolineando come questo genere di frenesia si manifesti puntualmente ogni volta che un asset nuovo, scintillante e fortemente mediatico appare sulla scena finanziaria, catalizzando le fantasie di profitto sia dei piccoli risparmiatori che dei grandi investitori internazionali.

Dall’esclusiva di UFO alla proliferazione dei nuovi fondi

Fino all’inizio del 2026, il panorama degli strumenti diversificati dedicati alla frontiera extra-atmosferica era estremamente ristretto e offriva pochissime opzioni a chi desiderava scommettere sul cosmo senza esporsi ai più tradizionali ed enormi comparti della difesa e dell’aerospazio bellico. Dal 2019, infatti, l’unica vera alternativa pura a disposizione del pubblico era rappresentata dal celebre Procure Space ETF, storicamente identificato dal ticker UFO. Tuttavia, lo scenario è mutato radicalmente negli ultimi tre mesi, ossia da quando la dirigenza di SpaceX ha iniziato a inviare segnali inequivocabili al mercato circa l’imminenza del proprio sbarco sul listino tecnologico del Nasdaq. Da quel momento, l’originario monopolio di UFO è stato spezzato dall’arrivo fulmineo di altri sei fondi tematici, ciascuno caratterizzato da una propria interpretazione dell’ecosistema galattico. Tra questi nuovi arrivati, a fare la parte del leone è stato il Tema Space Innovators ETF, un fondo d’avanguardia che è riuscito nell’incredibile impresa di accumulare ben 1,27 miliardi di dollari di patrimonio in appena sette settimane dal lancio, superando di fatto la capitalizzazione complessiva che il fondo pioniere UFO aveva faticosamente strutturato nell’arco di sette anni di onorata permanenza sul mercato. A completare l’offerta si sono aggiunti di recente anche il VanEck Space ETF e il Corgi Space ETF, ampliando a dismisura le possibilità di scelta per i portafogli globali.

L’accelerazione dei lanci finanziari e i prodotti derivati su SpaceX

La febbre dell’oro spaziale è tuttavia ben lontana dall’aver esaurito la propria spinta propulsiva, e la filiera della gestione patrimoniale sta pianificando un’ulteriore accelerazione dei lanci in concomitanza con la data della quotazione della compagnia di Elon Musk. Secondo quanto si apprende dall’esame dei documenti ufficiali depositati presso la Securities and Exchange Commission, almeno altri due ETF tradizionali focalizzati sul medesimo tema sono pronti a debuttare sul mercato a pochissimi giorni di distanza dal debutto di SpaceX, previsto per la metà del mese di giugno. La vera novità strutturale che sta attirando l’attenzione degli operatori più speculativi risiede però nei piani di alcuni emittenti specializzati, i quali intendono introdurre sul mercato ETF a leva finanziaria e prodotti strutturati per la generazione di rendimento potenziato legati in modo specifico e diretto all’andamento delle azioni SpaceX. Questo significa che l’architettura finanziaria attorno all’azienda si preannuncia straordinariamente complessa, offrendo agli investitori la possibilità di amplificare i guadagni o di scommettere sulle fluttuazioni di breve periodo di un titolo che si candida a riscrivere le gerarchie della capitalizzazione azionaria mondiale.

I rischi latenti tra portafogli omogenei e valutazioni surriscaldate

Dietro l’entusiasmo travolgente per i piani di colonizzazione di Marte e l’espansione della connettività globale, molti analisti indipendenti iniziano a sollevare legittimi dubbi circa la sostenibilità tecnica di questo boom, mettendo in guardia i risparmiatori dai pericoli di un repentino surriscaldamento del settore. Le prime valutazioni approfondite sui portafogli dei nuovi fondi rivelano infatti un elevato rischio di omogeneizzazione dei portafogli, dal momento che le attività interne dei diversi ETF a tema spaziale mostrano una sovrapposizione dei titoli superiore al 50%. Poiché il numero di aziende aerospaziali pure attualmente quotate, come Rocket Lab, è strutturalmente limitato, i gestori si trovano costretti a investire sulle medesime realtà, amplificando il rischio di creare una gigantesca bolla speculativa sulle aziende satellite. Gli esperti avvertono che le valutazioni di mercato di molte di queste società minori stanno registrando rialzi verticali guidati esclusivamente dalla narrazione e dall’attesa messianica dell’IPO di SpaceX, slegandosi dai reali fondamentali di bilancio e lasciando i futuri portafogli vulnerabili a pesanti correzioni qualora il debutto sul mercato di Elon Musk non dovesse soddisfare le altissime e forse irreali aspettative degli investitori.