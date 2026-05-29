Spazio: rientro sulla Terra per l’equipaggio cinese Shenzhou-21

La navicella spaziale Shenzhou-22 si è sganciata in sicurezza dalla stazione spaziale cinese alle 14:44 ora di Pechino. Secondo quanto riportato nel comunicato ufficiale divulgato dalla China Manned Space Agency, inizierà formalmente in questo modo la delicata missione di rientro che riporterà finalmente sulla Terra i 3 astronauti della missione Shenzhou-21, ovvero gli specialisti Zhang Lu, Wu Fei e Zhang Hongzhang. L’atterraggio programmato è previsto presso il sito di Dongfeng, situato nella regione autonoma della Mongolia Interna, nel Nord della Cina. Prima di procedere alla separazione dal modulo orbitante principale, l’equipaggio uscente ha completato minuziosamente numerose operazioni cruciali in stretta collaborazione con il supporto del personale a terra. I 3 astronauti hanno impostato accuratamente lo stato finale del complesso spaziale per le fasi successive, hanno elaborato e trasmesso al centro di controllo tutti i dati sperimentali raccolti durante la loro permanenza e hanno trasferito i vari rifornimenti ancora disponibili. Nelle ore precedenti, hanno anche effettuato il passaggio di consegne e hanno condiviso la propria esperienza lavorativa in orbita con il nuovo equipaggio della missione Shenzhou-23, che ha fatto il suo ingresso nella stazione il 25 maggio.

Un veicolo di soccorso

La missione ha avuto questo sviluppo a causa di problemi avvenuti in orbita. Le autorità cinesi avevano lanciato originariamente la navicella Shenzhou-21 il 31 ottobre 2025 per consentire la rotazione con l’equipaggio della precedente Shenzhou-20. Durante le operazioni, è stato però scoperto che il finestrino della capsula di rientro della Shenzhou-20 aveva subito il presunto impatto di detriti spaziali. Questo danno ha reso il veicolo non idoneo e insicuro per la missione di ritorno degli astronauti. Per risolvere la criticità, l’equipaggio della Shenzhou-20 è tornato a casa a bordo della navicella Shenzhou-21 il 14 novembre 2025. Di conseguenza, il 25 novembre 2025 i tecnici hanno dovuto lanciare in orbita la Shenzhou-22 al fine di fornire il veicolo di rientro al gruppo della Shenzhou-21, che ora si appresta a concludere la propria missione.